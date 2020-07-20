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Испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете выписали
Вторую группу добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выписали из медучреждения, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:54
коронавирус в россии
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первый мгму имени сеченова
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Последняя группа добровольцев покинула госпиталь после завершения испытания вакцины
Последняя группа добровольцев покинула госпиталь после завершения испытания вакцины от коронавируса. По результатам анализов у всех добровольцев выработан иммунный ответ в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, первый мгму имени сеченова, общество

Испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете выписали

10:13 20.07.2020 (обновлено: 10:54 20.07.2020)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вторую группу добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выписали из медучреждения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Выписка первой группы добровольцев состоялась в среду, 15 июля.
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Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
"Мы выписываем сегодня ребят второй группы в количестве 20 человек, которые получили вакцинацию дважды... В этой группе добровольцев, так же, как и в первой, были нежелательные лекарственные реакции, поствакцинальные, но после второго введения их количество было минимальным, и степень тяжести была лёгкая, никакого врачебного вмешательства не потребовалось",- сообщила журналистам руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
В свою очередь, директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов сообщил журналистам, что сейчас идёт обработка данных, результаты после обработки будут переданы в Минздрав и будет принято решение о дальнейшем применении вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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