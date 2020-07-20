Испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете выписали

"Мы выписываем сегодня ребят второй группы в количестве 20 человек, которые получили вакцинацию дважды... В этой группе добровольцев, так же, как и в первой, были нежелательные лекарственные реакции, поствакцинальные, но после второго введения их количество было минимальным, и степень тяжести была лёгкая, никакого врачебного вмешательства не потребовалось",- сообщила журналистам руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.