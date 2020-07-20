Испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете выписали

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вторую группу добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, выписали из медучреждения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Выписка первой группы добровольцев состоялась в среду, 15 июля.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
"Мы выписываем сегодня ребят второй группы в количестве 20 человек, которые получили вакцинацию дважды... В этой группе добровольцев, так же, как и в первой, были нежелательные лекарственные реакции, поствакцинальные, но после второго введения их количество было минимальным, и степень тяжести была лёгкая, никакого врачебного вмешательства не потребовалось",- сообщила журналистам руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
В свою очередь, директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов сообщил журналистам, что сейчас идёт обработка данных, результаты после обработки будут переданы в Минздрав и будет принято решение о дальнейшем применении вакцины.
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