https://ria.ru/20200720/1574579032.html
Власти Камчатки готовят мероприятия к 280-летию Петропавловска
Основные праздничные мероприятия в честь 280-летия Петропавловска-Камчатского пройдут 12 сентября, мероприятия к этой дате готовят все камчатские министерства,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:10
2020-07-20T10:10
камчатский край
петропавловск-камчатский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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петропавловск-камчатский
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл - РИА Новости
. Основные праздничные мероприятия в честь 280-летия Петропавловска-Камчатского
пройдут 12 сентября, мероприятия к этой дате готовят все камчатские министерства, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
Он уточнил, что исторической датой основания Петропавловска считается 17 октября, но по традиции День города отмечают во вторую субботу сентября, когда на полуострове стоит более благоприятная, сухая и теплая погода.
"Важно, чтобы на празднике каждый нашел себе мероприятие по душе - семьи с детьми, старшее поколение, любители спорта, наши творческие жители, мастера и умельцы – каждый должен найти свою нишу, занятие по душе. Серия юбилейных мероприятий начнется задолго до 12 сентября, а в этот день празднование развернется не только в центре, но и на локальных площадках в каждом микрорайон", - сказал врио губернатора края Владимир Солодов.
Он выразил уверенность, что 280-летие города запомнится жителям надолго.
Глава региона поставил задачу каждому ведомству внести свои предложения, чтобы праздник стал незабываемым. 12 сентября уже запланированы торжественная регистрация браков в парке на Никольской сопке, фестиваль спорта на стадионе "Спартак", исторический театрализованный пролог "Камчатская экспедиция Витуса Беринга", фейерверк.