Власти Камчатки готовят мероприятия к 280-летию Петропавловска

Он уточнил, что исторической датой основания Петропавловска считается 17 октября, но по традиции День города отмечают во вторую субботу сентября, когда на полуострове стоит более благоприятная, сухая и теплая погода.

"Важно, чтобы на празднике каждый нашел себе мероприятие по душе - семьи с детьми, старшее поколение, любители спорта, наши творческие жители, мастера и умельцы – каждый должен найти свою нишу, занятие по душе. Серия юбилейных мероприятий начнется задолго до 12 сентября, а в этот день празднование развернется не только в центре, но и на локальных площадках в каждом микрорайон", - сказал врио губернатора края Владимир Солодов.