Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло почти 35 тысяч

ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 104 и достигло 34 981, еще 9 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В воскресенье власти республики сообщали о 34 877 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 641 летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтвержден 34 981 случай коронавируса. Вылечились 23 502 пациента. Скончались 650 человек", - уточнили в центре.
Отмечается, что на лечении находятся 10 620 пациентов, проведены 147 108 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.