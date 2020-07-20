Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574578959.html
Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло почти 35 тысяч
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 104 и достигло 34 981, еще 9 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510885_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_aae56689eeaf4446c643a73e232265f1.jpg
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510885_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_aae56689eeaf4446c643a73e232265f1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510885_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f4b5214fb656a36d4057716bf25ef603.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510885_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_276013053ca8836c89053271d2dcb452.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, армения, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло почти 35 тысяч

10:10 20.07.2020
433
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Ереване
Машина скорой помощи в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 104 и достигло 34 981, еще 9 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В воскресенье власти республики сообщали о 34 877 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 641 летальном исходе. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтвержден 34 981 случай коронавируса. Вылечились 23 502 пациента. Скончались 650 человек", - уточнили в центре.
Отмечается, что на лечении находятся 10 620 пациентов, проведены 147 108 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся 393 пациента с коронавирусом
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
В Израиле началась забастовка медсестер
Последняя группа добровольцев покинула госпиталь после завершения испытания вакцины
Испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете выписали
Вид на один из кварталов Тегерана
В Иране задержали подстрекателей к акции протеста на юго-западе страны
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
В Армении выявили 415 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Воронежской области выявили 103 новых случая заражения коронавирусом
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде
Итальянский эксперт спрогнозировал, какой будет вторая волна коронавируса
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
В Армении число случаев COVID-19 достигло 34 462
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане за неделю умерли 210 пациентов с коронавирусом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
В Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом
Гадалка
Москвичка "сняла порчу" за 4,4 миллиона рублей
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
Суд дал пять суток ареста задержанному после митинга жителю Владивостока
Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини
Историк назвал причину провала путча против Гитлера в 1944 году
Полиция в Кабуле
В Афганистане при атаках талибов погибли не менее 13 силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Лента новостейМолния