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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице в Москве лечатся 393 пациента с коронавирусом
Более 920 пациентов, в том числе 393 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:09
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Филатовской больнице в Москве лечатся 393 пациента с коронавирусом

10:09 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 920 пациентов, в том числе 393 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 923. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 886. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 393. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 7. В ОРИТ: 134. На ИВЛ: 43", - написал он в Facebook.

#15vsCOVID Сводка на утро 20.07.20 Всего на лечении: 923 Из них с диагнозами: Внебольничная пневмония предположительно...

Опубликовано Валерием Вечорко Воскресенье, 19 июля 2020 г.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписано 52 пациента, поступило 67 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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