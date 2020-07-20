https://ria.ru/20200720/1574578789.html
В Воронежской области выявили 103 новых случая заражения коронавирусом
Более 100 случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, общее число превысило 10,1 тысячи, выздоровели 9,4 тысячи, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:05
2020-07-20T10:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
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воронежская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости.
Более 100 случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области
, общее число превысило 10,1 тысячи, выздоровели 9,4 тысячи, сообщает правительство региона.
По данным на воскресенье, в регионе было зарегистрировано 10 065 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 9323 пациента, умерли 84.
"Воронежская область, 09:43 (мск), понедельник, 20 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 168. Выздоровели: 9400. Умерли: 84", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 103 новых случая COVID-19. Выздоровели за сутки 77 человек.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.