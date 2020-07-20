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Распространение нового коронавируса
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В Воронежской области выявили 103 новых случая заражения коронавирусом
Более 100 случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, общее число превысило 10,1 тысячи, выздоровели 9,4 тысячи, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область

В Воронежской области выявили 103 новых случая заражения коронавирусом

10:05 20.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Более 100 случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, общее число превысило 10,1 тысячи, выздоровели 9,4 тысячи, сообщает правительство региона.
По данным на воскресенье, в регионе было зарегистрировано 10 065 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 9323 пациента, умерли 84.
"Воронежская область, 09:43 (мск), понедельник, 20 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 168. Выздоровели: 9400. Умерли: 84", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 103 новых случая COVID-19. Выздоровели за сутки 77 человек.
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По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская область
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