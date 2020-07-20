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В Израиле началась забастовка медсестер
В Израиле началась забастовка медсестер после того, как переговоры с министерством финансов о повышении зарплат потерпели неудачу, сообщает израильский 13... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:05
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, израиль, в мире

В Израиле началась забастовка медсестер

10:05 20.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. В Израиле началась забастовка медсестер после того, как переговоры с министерством финансов о повышении зарплат потерпели неудачу, сообщает израильский 13 канал.
"Профсоюз медсестёр и медбратьев объявил сегодня утром, что ночные переговоры с министерством финансов потерпели неудачу и что с утра понедельника начнется забастовка, во время которой работа будет проводиться по режиму выходного дня, за исключением отделений коронавируса в больницах, которые продолжат работать в обычном режиме", - сообщает телеканал.
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Профсоюз медсестер и медбратьев требовал увеличения зарплат и улучшения условий работы медперсонала в связи с высокой загруженностью израильских больниц на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Из-за забастовки будут отменены некоторые плановые операции, сокращён приём анализов, закрыты клиники вакцинации. Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
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