https://ria.ru/20200720/1574578553.html
Москвичка "сняла порчу" за 4,4 миллиона рублей
Москвичка отдала 54 тысячи евро (около 4,4 миллионов рублей) мошенникам из телевизора, обещавшим снять порчу, сообщает в понедельник столичная полиция. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:59
2020-07-20T09:59
гумвд
москва
происшествия
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4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151760/77/1517607754_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_80d64cff7433a2d7c01a6b8300becbf4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, москва, происшествия