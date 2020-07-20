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Москвичка "сняла порчу" за 4,4 миллиона рублей
Москвичка отдала 54 тысячи евро (около 4,4 миллионов рублей) мошенникам из телевизора, обещавшим снять порчу, сообщает в понедельник столичная полиция. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:59
гумвд
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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гумвд, москва, происшествия

Москвичка "сняла порчу" за 4,4 миллиона рублей

09:59 20.07.2020
697
© Depositphotos / nikkytokГадалка
Гадалка
© Depositphotos / nikkytok
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москвичка отдала 54 тысячи евро (около 4,4 миллионов рублей) мошенникам из телевизора, обещавшим снять порчу, сообщает в понедельник столичная полиция.
По данным ГУМВД, женщина посмотрела по телевизору передачу экстрасенсов и связалась с ее создателями, те же убедили ее, что на нее наложена порча. Проклятие, по словам "экспертов", нужно было срочно убрать в ходе нескольких сеансов снятия порчи.
В общей сложности они обошлись женщине в 54 тысячи евро. "Экстрасенсы" обещали, что деньги вернутся из их фонда, но после получения денег перестали выходить на связь.
"В результате произошедшего причинен материальный ущерб на сумму 54 тысячи евро", - констатировала полиция.
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