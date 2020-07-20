https://ria.ru/20200720/1574578523.html
В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина
Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:58
2020-07-20T15:27
максим ликсутов
москва
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574576747.html
https://ria.ru/20190808/1557296136.html
Двадцатый трест
А почему теперь , при капитализме , зарулём общ. транспорта , за рулём сидят мигранты из Ср.Азии ?
44
Алексей Николаевич
Спасибо Лужкову и Собянину , допустили на работу пастухов овец .
35
23
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574583486_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_d560f03d1635238d6d9ba7d6796a91a1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим ликсутов , москва, происшествия