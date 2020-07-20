Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574578523.html
В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина
Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:27
максим ликсутов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574583486_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_d560f03d1635238d6d9ba7d6796a91a1.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574576747.html
https://ria.ru/20190808/1557296136.html
А почему теперь , при капитализме , зарулём общ. транспорта , за рулём сидят мигранты из Ср.Азии ?
44
Спасибо Лужкову и Собянину , допустили на работу пастухов овец .
35
23
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574583486_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_d560f03d1635238d6d9ba7d6796a91a1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574583486_158:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_e62857e39839556b59967c6d2db25f87.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574583486_499:0:2547:2048_1400x0_80_0_0_406805999509761ba440da5ba8692012.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим ликсутов , москва, происшествия

В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина

09:58 20.07.2020 (обновлено: 15:27 20.07.2020)
59927
© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия ДТП с автобусом в Люблино
Последствия ДТП с автобусом в Люблино
© АГН "Москва" / Денис Воронин
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
Ранее в столичном главке МВД России рассказали, что автобус утром в понедельник въехал в остановку на юго-востоке Москвы, три человека пострадали. Как сообщал столичный дептранс, по предварительной информации, водитель автобуса не справилась с управлением.
Знак аварийной остановки
Вчера, 09:10
Три человека пострадали в Москве в ДТП с автобусом
"Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются. Семье погибшей правительство Москвы окажет материальную помощь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автобуса не справилась с управлением, при этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена.
Инспектор ГИБДД
8 августа 2019, 12:00
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
311952443
Обсудить 23
Максим ЛиксутовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А почему теперь , при капитализме , зарулём общ. транспорта , за рулём сидят мигранты из Ср.Азии ?
20 июля, 10:40
Двадцатый трест
3601007
Спасибо Лужкову и Собянину , допустили на работу пастухов овец .
20 июля, 10:45
Алексей Николаевич
24000011
Рекомендуем
Автобус в Москве
На юго-востоке Москвы автобус въехал в остановку
ДТП с врезавшимся в остановку в Москве автобусом попало на видео
Момент ДТП с врезавшимся в остановку в Москве автобусом попал на видео
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию
Человек на весах
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Российские рубли
Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
"Выживают как могут": Киркоров рассказал о подработках артистов
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
На Украине заявили о "тайном оружии России" в Черном море
Разработка вакцины от коронавируса
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде
Итальянский эксперт спрогнозировал, какой будет вторая волна коронавируса
Зенитный ракетный комплекс С-400
Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
02:10Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
Лента новостейМолния