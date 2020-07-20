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Суд дал пять суток ареста задержанному после митинга жителю Владивостока
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил пять суток административного ареста местному жителю Антону Расину, которого задержали из-за неповиновения полиции РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:58
коронавирус в россии
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владивосток
приморский край
происшествия
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353
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коронавирус в россии, хабаровск, владивосток, приморский край, происшествия

Суд дал пять суток ареста задержанному после митинга жителю Владивостока

09:58 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока назначил пять суток административного ареста местному жителю Антону Расину, которого задержали из-за неповиновения полиции после несанкционированного митинга в поддержку Хабаровска.
В субботу и воскресенье во Владивостоке прошли несанкционированные митинги в поддержку Хабаровска. Проведение массовых мероприятий в Приморском крае запрещено из-за ситуации с коронавирусом, в регионе действует масочный режим, сохраняется социальное дистанцирование.
"По Расину - часть 1 статья 19.3 КоАП (оказание неповиновения законному требованию сотрудника полиции). Назначен административный арест на пять суток", - сказала РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда.
Адвокат Расина Виктория Нефедова в свою очередь сообщила агентству, что в понедельник судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты по переносу заседания. По ее словам, в материалах дела есть протокол и рапорты полицейских, где указано, что Расина решили сопроводить в полицию, а тот усомнился, так как полицейские были в штатском.
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По данным адвоката, в протоколе написано, что Расин оказал сопротивление, к нему были применены меры принуждения. Собеседница агентства рассказала, что Расин не признает вину, планирует обжаловать решение суда.
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Коронавирус в РоссииХабаровскВладивостокПриморский крайПроисшествия
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