https://ria.ru/20200720/1574578494.html
Суд дал пять суток ареста задержанному после митинга жителю Владивостока
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил пять суток административного ареста местному жителю Антону Расину, которого задержали из-за неповиновения полиции РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:58
2020-07-20T09:58
коронавирус в россии
хабаровск
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574528730_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a4866ffade673899d79952d5b48dcede.jpg
https://ria.ru/20200716/1574467484.html
1
хабаровск
владивосток
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574528730_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a4866ffade673899d79952d5b48dcede.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574528730_116:0:2847:2048_1400x0_80_0_0_d29cec876b3aec58cc9284d634bedeb1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574528730_385:0:2433:2048_1400x0_80_0_0_7ec1d2364ecc1def3e8de805fd52dce8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, хабаровск, владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости.
Фрунзенский районный суд Владивостока
назначил пять суток административного ареста местному жителю Антону Расину, которого задержали из-за неповиновения полиции после несанкционированного митинга в поддержку Хабаровска
.
В субботу и воскресенье во Владивостоке прошли несанкционированные митинги в поддержку Хабаровска. Проведение массовых мероприятий в Приморском крае
запрещено из-за ситуации с коронавирусом, в регионе действует масочный режим, сохраняется социальное дистанцирование.
"По Расину - часть 1 статья 19.3 КоАП (оказание неповиновения законному требованию сотрудника полиции). Назначен административный арест на пять суток", - сказала РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда.
Адвокат Расина Виктория Нефедова в свою очередь сообщила агентству, что в понедельник судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты по переносу заседания. По ее словам, в материалах дела есть протокол и рапорты полицейских, где указано, что Расина решили сопроводить в полицию, а тот усомнился, так как полицейские были в штатском.
По данным адвоката, в протоколе написано, что Расин оказал сопротивление, к нему были применены меры принуждения. Собеседница агентства рассказала, что Расин не признает вину, планирует обжаловать решение суда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.