Суд дал пять суток ареста задержанному после митинга жителю Владивостока

Адвокат Расина Виктория Нефедова в свою очередь сообщила агентству, что в понедельник судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты по переносу заседания. По ее словам, в материалах дела есть протокол и рапорты полицейских, где указано, что Расина решили сопроводить в полицию, а тот усомнился, так как полицейские были в штатском.