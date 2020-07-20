https://ria.ru/20200720/1574578316.html
В Миассе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Миасс Челябинской области, где вблизи озера Тургояк продолжают тушить лесной пожар, сообщила пресс-служба городской... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:51
2020-07-20T09:51
виталий безруков
миасс
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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виталий безруков, миасс, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл – РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Миасс Челябинской области
, где вблизи озера Тургояк продолжают тушить лесной пожар, сообщила пресс-служба городской администрации.
Как информировало управление лесами по Челябинской области, режим ЧС по лесным пожарам был введен с 19 июля на территории Тургоякского участкового лесничества. По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова
, в воскресенье на особо охраняемой природной территории озера Тургояк был ограничен доступ туристов на водоем. Более 1,5 тысячи человек направили на отдых на соседние озера и водоемы, более 500 машин эвакуировали с озера. Порядка сотни туристов были эвакуированы с диких пляжей и малодоступной местности.
"В связи с большим количеством возгораний в лесах в Миасском городском округе с 12.00 (10.00 мск) 19 июля введён режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день удалось потушить почти все пожары в районе озера Тургояк, кроме одного, самого крупного – за Мухоринской курьёй. За прошедшие сутки на этом участке выгорело около 120 гектаров леса", - говорится в сообщении.
В настоящее время территорию возгорания удалось локализовать путём опашки с одной стороны, отсыпки и грунтовой дороги с других сторон, пожар продолжают тушить, уточняется в сообщении.
Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Миасса до снятия напряжённой обстановки с лесными пожарами, до этого момента категорически запрещается посещать леса, поясняет пресс-служба.