В Миассе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

"В связи с большим количеством возгораний в лесах в Миасском городском округе с 12.00 (10.00 мск) 19 июля введён режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день удалось потушить почти все пожары в районе озера Тургояк, кроме одного, самого крупного – за Мухоринской курьёй. За прошедшие сутки на этом участке выгорело около 120 гектаров леса", - говорится в сообщении.