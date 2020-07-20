В Бурятии начались масштабные учения ВВО

Военные учения в рамках маневров "Восток-2018" на полигоне Телемба в Бурятии. Архивное фото

Военные учения в рамках маневров "Восток-2018" на полигоне Телемба в Бурятии

ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Масштабные двусторонние учения с боевой стрельбой, к которым привлечено более 4 тысяч военнослужащих Масштабные двусторонние учения с боевой стрельбой, к которым привлечено более 4 тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), стартовали в понедельник на полигоне "Цугол" в Бурятии, сообщает пресс-служба округа.

"Военнослужащие двух мотострелковых соединений общевойсковых объединений ВВО из Забайкальского края и республики Бурятия принимают участие в масштабных двухсторонних тактических учениях с боевой стрельбой, которые начались 20 июля на полигоне "Цугол". Привлечено более 4 тысяч военнослужащих, задействовано более 600 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенностью учений является их двухсторонний формат - одно из соединений будет нападать, второе оборонятся. Оба они в понедельник подняты по учебной тревоге.

"В ходе активной фазы учений военнослужащие форсируют реку Онон, как по дну водоема на танках, так и на специальных паромах, отработают мобильную оборону рубежей с этапом боевой стрельбы в дневное и ночное время, проведут контратаки с захватом выгодных плацдармов", - говорится в сообщении.