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В Бурятии начались масштабные учения ВВО
Масштабные двусторонние учения с боевой стрельбой, к которым привлечено более 4 тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), стартовали в понедельник... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:49
восточный военный округ
забайкальский край
безопасность
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РИА Новости
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восточный военный округ, забайкальский край, безопасность

В Бурятии начались масштабные учения ВВО

09:49 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоенные учения в рамках маневров "Восток-2018" на полигоне Телемба в Бурятии
Военные учения в рамках маневров Восток-2018 на полигоне Телемба в Бурятии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военные учения в рамках маневров "Восток-2018" на полигоне Телемба в Бурятии. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Масштабные двусторонние учения с боевой стрельбой, к которым привлечено более 4 тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), стартовали в понедельник на полигоне "Цугол" в Бурятии, сообщает пресс-служба округа.
"Военнослужащие двух мотострелковых соединений общевойсковых объединений ВВО из Забайкальского края и республики Бурятия принимают участие в масштабных двухсторонних тактических учениях с боевой стрельбой, которые начались 20 июля на полигоне "Цугол". Привлечено более 4 тысяч военнослужащих, задействовано более 600 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
18 июля, 17:03
Боевая тревога: учения в Таманской дивизииБолее шести тысяч военнослужащих Таманской дивизии были подняты в рамках масштабных учений Министерства обороны РФ. Почти 600 единиц военной техники: танки, ракетные системы, гаубицы, БТР, огнеметные системы – совершили марш на полигон "Алабино".
Отмечается, что особенностью учений является их двухсторонний формат - одно из соединений будет нападать, второе оборонятся. Оба они в понедельник подняты по учебной тревоге.
"В ходе активной фазы учений военнослужащие форсируют реку Онон, как по дну водоема на танках, так и на специальных паромах, отработают мобильную оборону рубежей с этапом боевой стрельбы в дневное и ночное время, проведут контратаки с захватом выгодных плацдармов", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в рамках учений военнослужащие выполнят боевые стрельбы высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" и окажут противодействие беспилотникам "противника".
Тактические учения в Абхазии
19 июля, 06:00
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500000
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Восточный военный округЗабайкальский крайБезопасность
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