В Тамбовской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Годовалая и пятилетняя девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Годовалая и пятилетняя девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число заболевших выросло до 5566, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждены 42 случая COVID-19.

"Из них: 16 мужчин, 24 женщины, 2 детей (девочки 1 год и 5 лет). Возраст заболевших от 20 до 88 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5566, из них 1969 без клинических проявлений.

Выздоровели 4459 пациентов, из них 2029 выписаны из стационара, 2430 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умер 31 человек.

На госпитализации находится 321 человек, из них диагноз "пневмония" у 212 человек. На карантине на дому находятся 2102 пациента, из них подтверждённых случаев коронавируса - 755.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.