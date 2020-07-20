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В Тамбовской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Годовалая и пятилетняя девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 5566, сообщила... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:48
2020-07-20T09:54
коронавирус в россии
тамбовская область
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, тамбовская область, коронавирус covid-19, в мире
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости.
Годовалая и пятилетняя девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области
, общее число заболевших выросло до 5566, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждены 42 случая COVID-19.
"Из них: 16 мужчин, 24 женщины, 2 детей (девочки 1 год и 5 лет). Возраст заболевших от 20 до 88 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5566, из них 1969 без клинических проявлений.
Выздоровели 4459 пациентов, из них 2029 выписаны из стационара, 2430 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умер 31 человек.
На госпитализации находится 321 человек, из них диагноз "пневмония" у 212 человек. На карантине на дому находятся 2102 пациента, из них подтверждённых случаев коронавируса - 755.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.