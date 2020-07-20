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Распространение нового коронавируса
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В Тамбовской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Годовалая и пятилетняя девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 5566, сообщила... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:54
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353
60
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коронавирус в россии, тамбовская область, коронавирус covid-19, в мире

В Тамбовской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

09:48 20.07.2020 (обновлено: 09:54 20.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Годовалая и пятилетняя девочки оказались среди 42 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 5566, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждены 42 случая COVID-19.
"Из них: 16 мужчин, 24 женщины, 2 детей (девочки 1 год и 5 лет). Возраст заболевших от 20 до 88 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5566, из них 1969 без клинических проявлений.
Выздоровели 4459 пациентов, из них 2029 выписаны из стационара, 2430 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умер 31 человек.
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На госпитализации находится 321 человек, из них диагноз "пневмония" у 212 человек. На карантине на дому находятся 2102 пациента, из них подтверждённых случаев коронавируса - 755.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТамбовская областьКоронавирус COVID-19В мире
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