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Распространение нового коронавируса
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В Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на одиннадцать и достигло 1039, сообщается на специальном правительственном сайте по... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
грузия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, грузия, в мире

В Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

09:41 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТБИЛИСИ, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на одиннадцать и достигло 1039, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1039, выздоровели 900 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
Полицейский в защитной маске на улице Тбилиси
19 июля, 11:38Распространение нового коронавируса
В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
В режиме карантина находятся 5687 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 232 пациента. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГрузияВ мире
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