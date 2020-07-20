В Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на одиннадцать и достигло 1039, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1039, выздоровели 900 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 5687 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 232 пациента. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.