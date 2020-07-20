В СК прокомментировали новые признания "ангарского маньяка"

"На одних показаниях дело в суд не отправишь - нужна "объективка" и "аналитивка", чтобы она на 100 процентов подтверждала именно его причастность. Нужно будет работать очень большой период времени по всем этим преступлениям. И даже будь оно одно, два или три – доказать его причастность на 100 процентов, с учетом, что прошло больше 20 лет... Мы сталкивались, что у нас были преступления 1992 года, 93-го, и мы проводили экспертизы - комиссионные и даже ситуационные, чтобы подтвердить еще раз, что именно из-за его действий наступила смерть именно этого человека, и именно так и никак иначе", - заявил журналистам Карчевский.