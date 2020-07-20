Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574577969.html
В СК прокомментировали новые признания "ангарского маньяка"
Одних показаний "ангарского маньяка" недостаточно, чтобы доказать его причастность к новым убийствам женщин в Иркутской области, понадобится провести различные... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:59
следственный комитет россии (ск рф)
иркутский областной суд
ангарск
иркутская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149085/74/1490857422_1:0:1046:588_1400x0_80_0_0_05d76bb2d66a458d29c4c50ab68a6172.jpg
https://ria.ru/20200219/1564966799.html
https://ria.ru/20200707/1573973254.html
4
ангарск
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Комментарий следователя по признаниям "ангарского маньяка" и расследованию дела
В СК прокомментировали новые признания "ангарского маньяка". Одних показаний недостаточно, чтобы отправить дело в суд; понадобится много времени, чтобы доказать его причастность к убийствам, рассказал следователь по особо важным делам СУ СК по Иркутской области Евгений Карчевский.
2020-07-20T09:39
true
PT1M18S
https://cdn21.img.ria.ru/images/149085/74/1490857422_1:0:1046:588_1400x0_80_0_0_05d76bb2d66a458d29c4c50ab68a6172.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149085/74/1490857422_150:0:934:588_1400x0_80_0_0_a8ff6cd73b7a08f00a22cf3759e94412.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149085/74/1490857422_345:51:882:588_1400x0_80_0_0_d74c9ed1854ee9eb2e0e0763fe7ba823.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), иркутский областной суд, ангарск, иркутская область, происшествия

В СК прокомментировали новые признания "ангарского маньяка"

09:39 20.07.2020 (обновлено: 10:59 20.07.2020)
9595
© Фото : Следственный Комитет РФМихаил Попков
Михаил Попков
© Фото : Следственный Комитет РФ
Михаил Попков. Архивное фото
МОСКВА/ИРКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Одних показаний "ангарского маньяка" недостаточно, чтобы доказать его причастность к новым убийствам женщин в Иркутской области, понадобится провести различные криминалистические экспертизы, которые могут занять много времени, считает следователь по особо важным делам СУСК по Иркутской области Евгений Карчевский.
В понедельник пресс-служба СК РФ по региону сообщила, что Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске, по одному из них ему уже предъявлено обвинение. Ранее об этих преступлениях он следствию не сообщал.
Скриншот трейлера киносериала Хороший человек
19 февраля, 14:50Культура
Константин Богомолов завершил съемки сериала про "ангарского маньяка"
"На одних показаниях дело в суд не отправишь - нужна "объективка" и "аналитивка", чтобы она на 100 процентов подтверждала именно его причастность. Нужно будет работать очень большой период времени по всем этим преступлениям. И даже будь оно одно, два или три – доказать его причастность на 100 процентов, с учетом, что прошло больше 20 лет... Мы сталкивались, что у нас были преступления 1992 года, 93-го, и мы проводили экспертизы - комиссионные и даже ситуационные, чтобы подтвердить еще раз, что именно из-за его действий наступила смерть именно этого человека, и именно так и никак иначе", - заявил журналистам Карчевский.
Комиссионная судебная экспертиза отличается особой сложностью и трудоемкостью, потому что производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое заключение.
В начале декабря 2018 года Иркутский областной суд вынес в отношении жителя Ангарска Михаила Попкова приговор по новому уголовному делу. Изначально бывший милиционер в январе 2015 года был осужден на пожизненный срок за убийство 22 местных жительниц и причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении на убийство. Суд установил факт 56 убийств. Эпизод с покушением на убийство не рассматривался за истечением срока давности. Решением суда Попков был приговорен ко второму пожизненному сроку, а также лишен звания младшего лейтенанта и, соответственно, пенсии отставного милиционера.
Шувалов на следственном эксперименте
7 июля, 08:00
"Мы жили в страхе": почему тулунского маньяка ловили целых 30 лет
4223131
Обсудить 4
Следственный комитет России (СК РФ)Иркутский областной судАнгарскИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Прокуратура
Прокуратура проверит ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве
Михаил Попков
"Ангарский маньяк" признался в новых убийствах
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала
Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини
Историк назвал причину провала путча против Гитлера в 1944 году
Комментарий следователя по признаниям ангарского маньяка и расследованию дела
В СК рассказали о расследовании новых эпизодов дела "ангарского маньяка"
Автобус в Москве
На юго-востоке Москвы автобус въехал в остановку
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Самолет Ан-2
В Бурятии расширили район поиска пропавшего Ан-2
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Человек на весах
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию
Российские рубли
Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
На Украине заявили о "тайном оружии России" в Черном море
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
02:10Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
02:07Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
Лента новостейМолния