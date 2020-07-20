В СК прокомментировали новые признания "ангарского маньяка"

МОСКВА/ИРКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Одних показаний "ангарского маньяка" недостаточно, чтобы доказать его причастность к новым убийствам женщин в Иркутской области, понадобится провести различные криминалистические экспертизы, которые могут занять много времени, считает следователь по особо важным делам СУСК по Иркутской области Евгений Карчевский.
"На одних показаниях дело в суд не отправишь - нужна "объективка" и "аналитивка", чтобы она на 100 процентов подтверждала именно его причастность. Нужно будет работать очень большой период времени по всем этим преступлениям. И даже будь оно одно, два или три – доказать его причастность на 100 процентов, с учетом, что прошло больше 20 лет... Мы сталкивались, что у нас были преступления 1992 года, 93-го, и мы проводили экспертизы - комиссионные и даже ситуационные, чтобы подтвердить еще раз, что именно из-за его действий наступила смерть именно этого человека, и именно так и никак иначе", - заявил журналистам Карчевский.
Комиссионная судебная экспертиза отличается особой сложностью и трудоемкостью, потому что производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое заключение.
В начале декабря 2018 года Иркутский областной суд вынес в отношении жителя Ангарска Михаила Попкова приговор по новому уголовному делу. Изначально бывший милиционер в январе 2015 года был осужден на пожизненный срок за убийство 22 местных жительниц и причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении на убийство. Суд установил факт 56 убийств. Эпизод с покушением на убийство не рассматривался за истечением срока давности. Решением суда Попков был приговорен ко второму пожизненному сроку, а также лишен звания младшего лейтенанта и, соответственно, пенсии отставного милиционера.