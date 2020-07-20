В Бурятии расширили район поиска пропавшего Ан-2

"После заправки было принято решение, что Ан-26 вновь вылетит на поиски пропавшего самолета. До возвращения в аэропорт поиск велся в течение семи часов в сложной местности, в предгорье Саян. Сейчас территория поиска расширена", - сообщил собеседник агентства.