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В Бурятии расширили район поиска пропавшего Ан-2
Самолет Ан-26 после заправки вновь вылетел на поиски пропавшего в Бурятии Ан-2, район поиска расширен, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "ИрАэро". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:37
республика бурятия
ан-2
иркутск
происшествия
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республика бурятия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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республика бурятия, ан-2, иркутск, происшествия

В Бурятии расширили район поиска пропавшего Ан-2

09:37 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
ИРКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Самолет Ан-26 после заправки вновь вылетел на поиски пропавшего в Бурятии Ан-2, район поиска расширен, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "ИрАэро".
Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20:21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипажа и четыре пассажира. Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования неизвестен. В поисках пропавшего самолета задействовано три борта: вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и Ан-2 авиакомпании "Феникс". Утром в понедельник Ан-26 "ИрАэро" вернулся в аэропорт Иркутска.
"После заправки было принято решение, что Ан-26 вновь вылетит на поиски пропавшего самолета. До возвращения в аэропорт поиск велся в течение семи часов в сложной местности, в предгорье Саян. Сейчас территория поиска расширена", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что никаких сведений о пропавшем самолете пока нет.
Самолет Ан-2
Вчера, 06:55
Исчезновение Ан-2 в Бурятии: что известно
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Республика БурятияАн-2ИркутскПроисшествия
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