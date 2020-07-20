У двух депутатов парламента Молдавии выявили коронавирус

Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото

Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Два депутата молдавской партии "Шор" самоизолировались дома после того, как получили положительный результат теста на Два депутата молдавской партии "Шор" самоизолировались дома после того, как получили положительный результат теста на коронавирус , сообщила в понедельник пресс-служба политсилы.

"Фракция политической партии "Шор" сообщает, что депутаты Игорь Химич и Владимир Витюк получили подтверждения заражения COVID-19. Депутаты самоизолировались дома для прохождения лечения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Также отмечается, что у многих депутатов партии "Шор" повышена температура, поэтому в первой половине дня весь состав парламентской фракции пройдет тестирование на наличие коронавируса.

Ранее власти Молдавии сообщили о 20980 зарегистрированных случаях коронавируса, 684 из которых стали летальными.

В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.