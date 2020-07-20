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У двух депутатов парламента Молдавии выявили коронавирус
Два депутата молдавской партии "Шор" самоизолировались дома после того, как получили положительный результат теста на коронавирус, сообщила в понедельник... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:35
2020-07-20T09:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
молдавия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, воз, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости.
Два депутата молдавской партии "Шор" самоизолировались дома после того, как получили положительный результат теста на коронавирус
, сообщила в понедельник пресс-служба политсилы.
"Фракция политической партии "Шор" сообщает, что депутаты Игорь Химич и Владимир Витюк получили подтверждения заражения COVID-19. Депутаты самоизолировались дома для прохождения лечения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Также отмечается, что у многих депутатов партии "Шор" повышена температура, поэтому в первой половине дня весь состав парламентской фракции пройдет тестирование на наличие коронавируса.
Ранее власти Молдавии
сообщили о 20980 зарегистрированных случаях коронавируса, 684 из которых стали летальными.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.