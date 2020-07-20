https://ria.ru/20200720/1574577773.html
В ДТП с микроавтобусом в Астраханской области пострадали шесть человек
Двое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Енотаевском районе Астраханской области, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:33
2020-07-20T10:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
енотаевский район
астраханская область
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574576000.html
енотаевский район
астраханская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574579064_0:89:1143:732_1400x0_80_0_0_092c81fdfb29ef1a41a7bdb08b730c83.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), енотаевский район, астраханская область, происшествия