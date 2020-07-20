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В ДТП с микроавтобусом в Астраханской области пострадали шесть человек
Двое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Енотаевском районе Астраханской области, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
енотаевский район
астраханская область
происшествия
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енотаевский район
астраханская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), енотаевский район, астраханская область, происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Астраханской области пострадали шесть человек

09:33 20.07.2020 (обновлено: 10:12 20.07.2020)
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© Фото : МЧС РФПоследствия ДТП в Енотаевском районе Астраханской области
Последствия ДТП в Енотаевском районе Астраханской области
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Двое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Енотаевском районе Астраханской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.
"В 08.30 мск поступила информация о ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2110 и "Соболь" на 1251-ом километре трассы Р-22 в Енотаевском районе. Предварительно, пострадали шесть человек, двое из них дети", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в автомашине ВАЗ-2110 находились пять человек, в том числе две девочки 12 и 13 лет, в микроавтобусе "Соболь" - водитель. Пожарно-спасательные подразделения проводили работы по деблокации пострадавших.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Енотаевский районАстраханская областьПроисшествия
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