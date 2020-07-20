В ДТП с микроавтобусом в Астраханской области пострадали шесть человек

"В 08.30 мск поступила информация о ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2110 и "Соболь" на 1251-ом километре трассы Р-22 в Енотаевском районе. Предварительно, пострадали шесть человек, двое из них дети", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в автомашине ВАЗ-2110 находились пять человек, в том числе две девочки 12 и 13 лет, в микроавтобусе "Соболь" - водитель. Пожарно-спасательные подразделения проводили работы по деблокации пострадавших.