В СК рассказали о расследовании новых эпизодов дела "ангарского маньяка"

МОСКВА/ИРКУТСК, 20 июл - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков, отбывая срок в колонии, сам захотел рассказать о новых убийствах женщин в Иркутской области, сообщил журналистам следователь по особо важным делам СУСК по Иркутской области Евгений Карчевский.
"Он самостоятельно изъявил желание сообщить о преступлении, отбывая наказание в колонии по месту отбытия (в Мордовии - ред), самостоятельно написал заявление явки с повинной, свои объяснение дал - где и что произошло", - заявил Карчевский.
В начале декабря 2018 года Иркутский областной суд вынес в отношении жителя Ангарска Михаила Попкова приговор по новому уголовному делу. Изначально бывший милиционер в январе 2015 года был осужден на пожизненный срок за убийство 22 местных жительниц и причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении на убийство. Суд установил факт 56 убийств. Эпизод с покушением на убийство не рассматривался за истечением срока давности. Решением суда Попков был приговорен ко второму пожизненному сроку, а также лишен звания младшего лейтенанта и, соответственно, пенсии отставного милиционера.