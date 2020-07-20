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В СК рассказали о расследовании новых эпизодов дела "ангарского маньяка"
"Ангарский маньяк" Михаил Попков, отбывая срок в колонии, сам захотел рассказать о новых убийствах женщин в Иркутской области, сообщил журналистам следователь... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:44
следственный комитет россии (ск рф)
иркутский областной суд
ангарск
иркутская область
происшествия
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ангарск
иркутская область
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Комментарий следователя по признаниям "ангарского маньяка" и расследованию дела
В СК прокомментировали новые признания "ангарского маньяка". Одних показаний недостаточно, чтобы отправить дело в суд; понадобится много времени, чтобы доказать его причастность к убийствам, рассказал следователь по особо важным делам СУ СК по Иркутской области Евгений Карчевский.
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следственный комитет россии (ск рф), иркутский областной суд, ангарск, иркутская область, происшествия

В СК рассказали о расследовании новых эпизодов дела "ангарского маньяка"

09:30 20.07.2020 (обновлено: 10:44 20.07.2020)
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МОСКВА/ИРКУТСК, 20 июл - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков, отбывая срок в колонии, сам захотел рассказать о новых убийствах женщин в Иркутской области, сообщил журналистам следователь по особо важным делам СУСК по Иркутской области Евгений Карчевский.
В понедельник пресс-служба СК РФ по региону сообщила, что Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске, по одному из них ему уже предъявлено обвинение. Ранее об этих преступлениях он следствию не сообщал.
"Он самостоятельно изъявил желание сообщить о преступлении, отбывая наказание в колонии по месту отбытия (в Мордовии - ред), самостоятельно написал заявление явки с повинной, свои объяснение дал - где и что произошло", - заявил Карчевский.
В начале декабря 2018 года Иркутский областной суд вынес в отношении жителя Ангарска Михаила Попкова приговор по новому уголовному делу. Изначально бывший милиционер в январе 2015 года был осужден на пожизненный срок за убийство 22 местных жительниц и причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении на убийство. Суд установил факт 56 убийств. Эпизод с покушением на убийство не рассматривался за истечением срока давности. Решением суда Попков был приговорен ко второму пожизненному сроку, а также лишен звания младшего лейтенанта и, соответственно, пенсии отставного милиционера.
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Следственный комитет России (СК РФ)Иркутский областной судАнгарскИркутская областьПроисшествия
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