Более 220 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 20 июля состоит на лечении 221 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 219, подтверждённых с COVID – 221, с кислородной поддержкой – 155, на ИВЛ – 7", - написал он в Facebook.