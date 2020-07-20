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Более 220 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:26
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Более 220 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

09:26 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 20 июля состоит на лечении 221 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 219, подтверждённых с COVID – 221, с кислородной поддержкой – 155, на ИВЛ – 7", - написал он в Facebook.
Главврач добавил, что за сутки поступили 15 пациентов, двое выписаны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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