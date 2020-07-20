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Более 220 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:26
2020-07-20T09:26
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 20 июля состоит на лечении 221 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 219, подтверждённых с COVID – 221, с кислородной поддержкой – 155, на ИВЛ – 7", - написал он в Facebook.
Главврач добавил, что за сутки поступили 15 пациентов, двое выписаны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.