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В Киеве открыли памятный знак в честь журналиста Шеремета
Памятный знак в честь журналиста Павла Шеремета открыли в центре Киева на месте его гибели, трансляцию вело издание hromadske в Facebook. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:14
убийство журналиста павла шеремета
арсен аваков
мвд украины
павел шеремет
киев
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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убийство журналиста павла шеремета, арсен аваков, мвд украины, павел шеремет, киев, украина, в мире

В Киеве открыли памятный знак в честь журналиста Шеремета

09:25 20.07.2020 (обновлено: 11:14 20.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве
Цветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Памятный знак в честь журналиста Павла Шеремета открыли в центре Киева на месте его гибели, трансляцию вело издание hromadske в Facebook.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Машина патрульной полиции Украины
4 июля, 14:16
На Украине прошли акции в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета
Открытие мемориала состоялось в четвертую годовщину убийства журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. На открытие пришли коллеги и друзья Шеремета, они требуют найти и наказать виновных в гибели журналиста.
Мемориал выглядит как белый лист, на котором написаны имя и фамилия погибшего журналиста, а также слова "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист".
Ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что дело об убийстве Шеремета - одно из сложнейших в истории страны, поскольку оно тщательного готовилось.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
22 мая, 13:52
Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
051304
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Убийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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