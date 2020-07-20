Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574577302.html
На Чукотке продлили часть ограничений из-за коронавируса
На Чукотке власти продлили часть ограничений из-за коронавируса. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:08
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
анадырь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155494/22/1554942249_0:299:2976:1973_1400x0_80_0_0_ec00a91e3d474def26377f8a55c00886.jpg
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
чукотка
анадырь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155494/22/1554942249_0:299:2976:1973_1400x0_80_0_0_ec00a91e3d474def26377f8a55c00886.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155494/22/1554942249_159:0:2888:2047_1400x0_80_0_0_412891eecedbf7f1251576e7952e5efd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155494/22/1554942249_500:0:2547:2047_1400x0_80_0_0_ca180a9217049974bed0622507668529.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, анадырь

На Чукотке продлили часть ограничений из-за коронавируса

09:21 20.07.2020 (обновлено: 15:08 20.07.2020)
209
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкВид города Анадыря
Вид города Анадыря
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Вид города Анадыря. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. На Чукотке власти продлили часть ограничений из-за коронавируса.
Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, до 3 августа сохраняются масочный режим, социальное дистанцирование, не работают развлекательные центры.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"По-прежнему действуют следующие (ограничения. — Прим. ред.): приостановлена деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений; действуют ограничения на массовые мероприятия в помещениях, если на каждого участника приходится менее четырех квадратных метров площади", — говорится в сообщении.
Также сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование, тестирование транзитных пассажиров в аэропортах Анадыря, Певека и Билибино. До 3 августа действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
С 7 июля на Чукотке начался третий этап снятия ограничений: возобновляют работу объекты общественного питания, детские сады, площадки и учреждения культуры. Массовые мероприятия разрешено проводить только на свежем воздухе.
На Чукотке 148 случаев коронавируса, 142 человека выздоровели, двое умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
420003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаАнадырь
Рекомендуем
Морской десант. Черноморский флот
Дети в Багеровском рву: как нацисты зверски расправились с жителями Керчи
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде
Итальянский эксперт спрогнозировал, какой будет вторая волна коронавируса
Посетитель выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве
Наш ласковый Миша: выставка к юбилею легендарной Олимпиады-80
Подкаст Страхи/Ошибки: чем опасна неадекватная самооценка?
Подкаст "Страхи/Ошибки": чем опасна неадекватная самооценка?
Владимир Кехман
Владимир Кехман: "Я не хочу, чтобы зритель унижался"
Полицейский Иван Шелепкин спас двух тонущих мужчин в деревне Кривая Лука Орловской области
Самоотверженность и хладнокровие: полицейский спас двух тонущих мужчин
Отдыхающие на пляже в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже
Закат на пляже карибского острова Барбадос
Гражданство со скидкой: кто и зачем продает богачам "золотые паспорта"
Пожилая семейная пара пьет чай у себя дома
Осторожно: мошенники! Как уберечь пожилых людей от обмана
Протестующие в Нью-Йорке разбили палаточный лагерь у здания мэрии
Как американский президент держал сотни рабов и боролся за их свободу
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову
Проверка боевой готовности в Крыму: уничтожение целей и десантирование
Проверка боевой готовности в Крыму: уничтожение целей и десантирование
Фотография смартфона XIAOMI MI MIX 2020, опубликованная на сайте /Leaks
Раскрыт новый флагман Xiaomi
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
Руки ребенка и няни
"Он же умрет!" Почему маленькие дети остаются в больницах без присмотра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
02:10Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
02:07Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
Лента новостейМолния