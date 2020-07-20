На Чукотке продлили часть ограничений из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. На Чукотке власти продлили часть ограничений из-за коронавируса. Навласти продлили часть ограничений из-за коронавируса.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, до 3 августа сохраняются масочный режим, социальное дистанцирование, не работают развлекательные центры.

"По-прежнему действуют следующие (ограничения. — Прим. ред.): приостановлена деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений; действуют ограничения на массовые мероприятия в помещениях, если на каждого участника приходится менее четырех квадратных метров площади", — говорится в сообщении.

Певека и Также сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование, тестирование транзитных пассажиров в аэропортах Анадыря Билибино . До 3 августа действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

С 7 июля на Чукотке начался третий этап снятия ограничений: возобновляют работу объекты общественного питания, детские сады, площадки и учреждения культуры. Массовые мероприятия разрешено проводить только на свежем воздухе.

На Чукотке 148 случаев коронавируса, 142 человека выздоровели, двое умерли.