https://ria.ru/20200720/1574577302.html
На Чукотке продлили часть ограничений из-за коронавируса
На Чукотке власти продлили часть ограничений из-за коронавируса. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:21
2020-07-20T15:08
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155494/22/1554942249_0:299:2976:1973_1400x0_80_0_0_ec00a91e3d474def26377f8a55c00886.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости.
На Чукотке
власти продлили часть ограничений из-за коронавируса.
Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, до 3 августа сохраняются масочный режим, социальное дистанцирование, не работают развлекательные центры.
"По-прежнему действуют следующие (ограничения. — Прим. ред.): приостановлена деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений; действуют ограничения на массовые мероприятия в помещениях, если на каждого участника приходится менее четырех квадратных метров площади", — говорится в сообщении.
Также сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование, тестирование транзитных пассажиров в аэропортах Анадыря
, Певека
и Билибино
. До 3 августа действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
С 7 июля на Чукотке начался третий этап снятия ограничений: возобновляют работу объекты общественного питания, детские сады, площадки и учреждения культуры. Массовые мероприятия разрешено проводить только на свежем воздухе.
На Чукотке 148 случаев коронавируса, 142 человека выздоровели, двое умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.