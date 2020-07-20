Парламент Молдавии может рассмотреть вотум недоверия правительству

КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Премьер Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник сообщил, что парламент может рассмотреть вотум недоверия кабмину уже сегодня.

Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" вместе с депутатами партии "Действие и солидарность" в четверг зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Кику. Согласно действующему законодательству, инициатива о вотуме недоверия будет рассмотрена на этой неделе в присутствии премьера и его кабинета министров.

"Сегодня в 10 часов состоится заседание постоянного бюро парламента, будет предложено рассмотреть вотум недоверия правительству сегодня. Если это произойдет, то правительству придется пересмотреть свою повестку, дальнейшие действия будут зависеть от результатов этого заседания", - заявил Кику.

По словам премьера, если кабмин отправят в отставку, то правительство не сможет подписать финансовые соглашения с ЕС и МВФ.