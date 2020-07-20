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Парламент Молдавии может рассмотреть вотум недоверия правительству
Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник сообщил, что парламент может рассмотреть вотум недоверия кабмину уже сегодня. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:18
2020-07-20T09:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ион кику, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости.
Премьер Молдавии Ион Кику
на брифинге в понедельник сообщил, что парламент может рассмотреть вотум недоверия кабмину уже сегодня.
Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" вместе с депутатами партии "Действие и солидарность" в четверг зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Кику. Согласно действующему законодательству, инициатива о вотуме недоверия будет рассмотрена на этой неделе в присутствии премьера и его кабинета министров.
"Сегодня в 10 часов состоится заседание постоянного бюро парламента, будет предложено рассмотреть вотум недоверия правительству сегодня. Если это произойдет, то правительству придется пересмотреть свою повестку, дальнейшие действия будут зависеть от результатов этого заседания", - заявил Кику.
По словам премьера, если кабмин отправят в отставку, то правительство не сможет подписать финансовые соглашения с ЕС и МВФ.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у Демпартии осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает союз социалистов и демократов. Для отставки кабмина нужны голоса минимум 51 депутата из 101.