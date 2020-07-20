Путин принимает участие в закладке боевых кораблей в Крыму. Трансляция

Владимир Путин принимает участие в церемонии закладки боевых кораблей на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

Ранее в Кремле пояснили, что президент пообщается с работниками предприятия и через телемост выйдет на связь с двумя другими судостроительными комплексами – "Севмаш" и "Северная верфь".

Источник в судостроительной отрасли сообщал РИА Новости, что на "Заливе" запланирована закладка двух универсальных десантных кораблей проекта 23900, на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге – двух фрегатов 22350, а на "Севмаше" в Северодвинске – двух атомных подводных лодок.