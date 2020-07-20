https://ria.ru/20200720/1574577116.html
Путин принимает участие в закладке боевых кораблей в Крыму. Трансляция
Владимир Путин принимает участие в церемонии закладки боевых кораблей на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:07
2020-07-20T14:07
владимир путин
республика крым
безопасность
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Арсений Новиков
Отлично!!!
71
Егор Панкратов
Молодцы! Слава Российскому Флоту!!!
62
9
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Владимир Путин участвует в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму
LIVE: Владимир Путин участвует в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму
2020-07-20T14:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир путин, республика крым, безопасность
Владимир Путин принимает участие в церемонии закладки боевых кораблей на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
Ранее в Кремле пояснили, что президент пообщается с работниками предприятия и через телемост выйдет на связь с двумя другими судостроительными комплексами – "Севмаш" и "Северная верфь".
Источник в судостроительной отрасли сообщал РИА Новости, что на "Заливе" запланирована закладка двух универсальных десантных кораблей проекта 23900, на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге – двух фрегатов 22350, а на "Севмаше" в Северодвинске – двух атомных подводных лодок.
В последний раз глава государства посещал Крым в середине марта, в шестую годовщину присоединения полуострова к России. Тогда он побывал в Севастополе, где встретился с представителями общественности региона и вручил государственные награды строителям Крымского моста.