Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 651

По состоянию на 20 июля, в стране выявлены 59 493 случая COVID-19, скончались от инфекции 1498 человек. Всего выздоровели 31 439 человек, в том числе 560 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в понедельник сообщил, что за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 34 детей и 27 медработников. "Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4 204 детей и 7 985 медработников", - заявил Степанов на брифинге.