Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574577021.html
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 651
Число выявленных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на 651, до 59 493, умерли еще 13 человек, сообщила система мониторинга распространения... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_34f0d16f06165eec87f89a01f899e3ef.jpg
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_34f0d16f06165eec87f89a01f899e3ef.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_9548cc40130704e29a0bbe42ba7c62e9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_239:0:2287:2048_1400x0_80_0_0_8344a91f2ebb1eb08a01206430ffbf79.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, украина, в мире

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 651

09:15 20.07.2020 (обновлено: 09:38 20.07.2020)
360
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на 651, до 59 493, умерли еще 13 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 20 июля, в стране выявлены 59 493 случая COVID-19, скончались от инфекции 1498 человек. Всего выздоровели 31 439 человек, в том числе 560 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (115), Закарпатской областях (86) и в Киеве (77).
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в понедельник сообщил, что за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 34 детей и 27 медработников. "Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4 204 детей и 7 985 медработников", - заявил Степанов на брифинге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
110001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
Рекомендуем
Пляж на берегу Черного моря в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве за сутки 379 пациентов вылечились от COVID-19
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Парламент Молдавии может рассмотреть вотум недоверия правительству
Кубинец в районе Старая Гавана
Куба и США отмечают пять лет с момента восстановления отношений
Цветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве
В Киеве открыли памятный знак в честь журналиста Шеремета
Сотрудник МЧС в Хабаровске
В Хабаровске пожар в здании автосервиса тушили девять часов
Улан-Удэнский авиационный завод
Улан-Удэнский авиазавод хочет запустить в производство новые вертолеты
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
Более 220 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Университет Виргинии
Стали известны планы на осенний семестр лучших вузов США
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
На Чукотке нашли потерявшегося две недели назад золотодобытчика
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
В Грузии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
У двух депутатов парламента Молдавии выявили коронавирус
Дети во время занятий с преподавателем
Ученые нашли способ научить логопедов работать с детьми-билингвами
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
"Выживают как могут": Киркоров рассказал о подработках артистов
Лосось на гриле
Роскачество рассказало об опасных паразитах в рыбе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
02:10Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
02:07Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
Лента новостейМолния