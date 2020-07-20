В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Пляж на берегу Черного моря в Крыму. Архивное фото

Пляж на берегу Черного моря в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней и шквального ветра, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов

"До конца суток 20 июля и 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - сказал Шахов журналистам.

По его словам, в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Возможны затруднения в работе Керченской паромной переправы", - подчеркнул министр и призвал всех соблюдать правила безопасности при непогоде.