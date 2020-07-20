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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней и шквального ветра, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:37
туризм
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сергей шахов
азовское море
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общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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туризм, новости - туризм, сергей шахов, азовское море, республика крым, общество

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней

09:14 20.07.2020 (обновлено: 10:37 20.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПляж на берегу Черного моря в Крыму
Пляж на берегу Черного моря в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пляж на берегу Черного моря в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней и шквального ветра, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"До конца суток 20 июля и 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - сказал Шахов журналистам.
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По его словам, в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Возможны затруднения в работе Керченской паромной переправы", - подчеркнул министр и призвал всех соблюдать правила безопасности при непогоде.
По данным крымского гидрометцентра, 20-21 июля в западных, центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах также ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Роман Вильфанд
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ТуризмНовости - ТуризмСергей ШаховАзовское мореРеспублика КрымОбщество
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