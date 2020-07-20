https://ria.ru/20200720/1574576963.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней и шквального ветра, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:14
2020-07-20T10:37
туризм
новости - туризм
сергей шахов
азовское море
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574286570_0:336:3042:2047_1400x0_80_0_0_8f3dbb55e1b7c4a7068c28a82631078e.jpg
https://ria.ru/20200707/1574017065.html
https://ria.ru/20200720/1574571619.html
1
азовское море
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574286570_0:336:3042:2047_1400x0_80_0_0_8f3dbb55e1b7c4a7068c28a82631078e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574286570_201:0:2930:2047_1400x0_80_0_0_93249d27ba986abf67f1fffa22f8da36.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574286570_542:0:2589:2047_1400x0_80_0_0_91f80341f4fa7023dec5596bf7ca09e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сергей шахов, азовское море, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости.
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
из-за сильных ливней и шквального ветра, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов
.
"До конца суток 20 июля и 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - сказал Шахов журналистам.
По его словам, в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей
и Керченского пролива. Возможны затруднения в работе Керченской паромной переправы", - подчеркнул министр и призвал всех соблюдать правила безопасности при непогоде.
По данным крымского гидрометцентра, 20-21 июля в западных, центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах также ожидается чрезвычайная пожарная опасность.