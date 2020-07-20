В Хабаровске пожар в здании автосервиса тушили девять часов

Отмечается, что в понедельник в 04:40 (21.40 мск в воскресенье) поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании, в котором находятся с одной стороны автосервис, а с другой – авторазборка. Пламя распространилось по кровле здания, внутри находились автомобили в разобранном состоянии. Для тушения огня пожарные создали два боевых участка, из здания вынесли один газовый и один кислородный баллоны.