https://ria.ru/20200720/1574576804.html
В Хабаровске пожар в здании автосервиса тушили девять часов
Здание, в котором располагались автосервис и авторазборка, горело по улице Антенной в Хабаровске, пожар на площади 400 квадратных метров потушили через 9 часов... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:11
2020-07-20T09:11
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хабаровск, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости.
Здание, в котором располагались автосервис и авторазборка, горело по улице Антенной в Хабаровске
, пожар на площади 400 квадратных метров потушили через 9 часов после обнаружения, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю
.
Отмечается, что в понедельник в 04:40 (21.40 мск в воскресенье) поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании, в котором находятся с одной стороны автосервис, а с другой – авторазборка. Пламя распространилось по кровле здания, внутри находились автомобили в разобранном состоянии. Для тушения огня пожарные создали два боевых участка, из здания вынесли один газовый и один кислородный баллоны.
"В 06:18 понедельника (23:18 мск) пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли", – говорится в сообщении.
Сообщается, что пожар потушили в 13:42 (6:42 мск) понедельника, или спустя 9 часов после обнаружения. Информация о пострадавших не поступала. На его тушении было задействовано 33 человека личного состава и 8 единиц техники.
Отмечается, что развитию пожара до крупных размеров способствовало его позднее обнаружение. Причины возгорания устанавливаются Госпожнадзором, проводится опрос очевидцев и сбор материалов для пожарно-технической экспертизы.