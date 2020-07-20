В большинстве детских домов из-за пандемии прекратили визиты волонтеров

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Визиты волонтеров прекращены в 94% организаций для детей-сирот, а 97% ввели ограничения на выход детей за пределы организаций, в таких условиях нужны разъяснения о продолжении устройства детей в семьи, следует из отчета, подготовленного благотворительным фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

По поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой члены Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере при поддержке Минпросвещения, Минтруда и Минздрава России в мае 2020 года провели мониторинг деятельности организаций для детей-сирот в условиях распространения коронавирусной инфекции . В нем приняли участие 846 организаций (71% от числа всех организаций для детей-сирот в РФ). Мониторинг проводился дистанционно с помощью анкет и обзвона.

"По статистике, с 1 марта 2020 года ограничения на выход детей за пределы территории организации ввели 97% учреждений; визиты волонтеров полностью сократились в 94%, частично сократились в 4% организаций. Ежедневные прогулки на территории частично сократились в 26%, полностью сократились в 2% организаций", - говорится в сообщении.

Также в 74% организаций полностью исчезли реабилитационные мероприятия с приглашенными специалистами, лечебные мероприятия с такими специалистами полностью сократили 40% организаций, частично - 45%. Ежедневное обучение в школьных и дошкольных образовательных организациях (очно или дистанционно) полностью сократили 44% организаций, 26% – частично сократили.

Согласно вышедшему 30 июня постановлению главного государственного санитарного врача РФ, до 1 января 2021 года запрещается посещение социальной организации для детей лицами, "не связанными с ее деятельностью". При этом учреждения сами могут трактовать, кто имеет отношение к их деятельности, а кто нет, отмечают в фонде.

По данным фонда, по состоянию на 12 мая в организациях для детей-сирот находится 39 950 воспитанников. На семейные формы устройства (в том числе в кровные семьи) с 1 марта 2020 года переданы общей сложности 4184 ребенка, а временно, на период действия ограничительных мер, 2564 ребенка, также на "гостевой режим" - 1246; под предварительную опеку – 138 (10%).

В связи с пандемией ограничили прием новых детей 45% организаций, 14-дневную изоляцию для вновь поступающих детей ввел 59% детдомов. На вахтовый режим работы перешли 48%; другие кадровые решения для уменьшения числа специалистов, присутствующих в организации ежедневно, приняли 65%.

В фонде добавили, что по результатам мониторинга сделан вывод о необходимости дополнительных разъяснений для обеспечения привычного режима жизни детей, подготовки рекомендаций по перечню необходимого оснащения и методике расчета потребности в СИЗ для сотрудников организаций, разработки алгоритмов действий при выявлении сотрудников или воспитанников, зараженных COVID-19, продолжения устройства детей в семьи.