Улан-Удэнский авиазавод хочет запустить в производство новые вертолеты

Там отметили, что в рамках реализации программы развития предприятия проводится набор квалифицированных специалистов рабочих и инженерных специальностей. В общей сложности предприятию требуется порядка 200 инженерно-технических специалистов и 300 рабочих.

Как уточнили в холдинге, несколько лет У-УАЗ реализует ряд программ, дающих возможность получить профильную профессию по целевым договорам в технических вузах страны, повысить квалификацию, приобрести практические навыки. Участие в государственных программах поддержки позволяет предприятию выплачивать субсидии приезжающим в регион профильным специалистам.