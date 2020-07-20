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Улан-Удэнский авиазавод хочет запустить в производство новые вертолеты
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России" Ростеха) планирует запустить производство несколько новых вертолетов и уже начал... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:05
леонид белых
ка-226
ростех
ми-171
улан-удэнский авиационный завод
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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леонид белых, ка-226, ростех, ми-171, улан-удэнский авиационный завод, экономика

Улан-Удэнский авиазавод хочет запустить в производство новые вертолеты

09:05 20.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУлан-Удэнский авиационный завод
Улан-Удэнский авиационный завод
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Улан-Удэнский авиационный завод. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России" Ростеха) планирует запустить производство несколько новых вертолетов и уже начал набирать квалифицированный персонал для этих проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"Среди важнейших проектов, реализуемых У-УАЗ - вертолеты Ми-171А2, новейшая модификация знаменитого Ми-8АМТШ, постановка на производство легкого вертолета Ка-226. Разрабатываются проекты производства гражданского вертолета среднего класса в оффшорном варианте – Ми-171А3, принципиально нового легкого вертолета – VRT500", - сказали в холдинге.
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Там отметили, что в рамках реализации программы развития предприятия проводится набор квалифицированных специалистов рабочих и инженерных специальностей. В общей сложности предприятию требуется порядка 200 инженерно-технических специалистов и 300 рабочих.
"Постановка на производство новых перспективных изделий требует привлечения талантливой молодежи. Мы тесно работаем с базовым для нас Восточно-Сибирским университетом технологий и управления. На нашем заводе успешно реализовать себя могут и опытные профессионалы. Мы уже приняли часть необходимого нам персонала и продолжаем набор", - отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.
Как уточнили в холдинге, несколько лет У-УАЗ реализует ряд программ, дающих возможность получить профильную профессию по целевым договорам в технических вузах страны, повысить квалификацию, приобрести практические навыки. Участие в государственных программах поддержки позволяет предприятию выплачивать субсидии приезжающим в регион профильным специалистам.
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Леонид БелыхКа-226РостехМи-171Улан-Удэнский авиационный заводЭкономика
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