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В Москве за сутки 379 пациентов вылечились от COVID-19
Ещё 379 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 171 тысячи, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:13
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

В Москве за сутки 379 пациентов вылечились от COVID-19

09:13 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ещё 379 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 171 тысячи, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 379 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 918", - сообщила Ракова.
Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМосква
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