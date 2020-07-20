https://ria.ru/20200720/1574576124.html
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал La Vanguardia о пользе употребления яиц при похудении. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:56
2020-07-20T12:31
айтор санчес
похудение
испания
общество
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https://ria.ru/20200714/1574349781.html
sizif8
Мужики! Ударим яйцами по ожирению.
26
Константин Деткин
Самый лучший продукт, это - нежрушка, обыкновенная, семейство разумных поступков.
21
11
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/142772/37/1427723798_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_c13083f6ae94600e4c0c3d5c6de8f7f9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айтор санчес , похудение, испания, общество