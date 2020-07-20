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Назван простой продукт, помогающий похудеть
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал La Vanguardia о пользе употребления яиц при похудении. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:31
айтор санчес
похудение
испания
общество
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https://ria.ru/20200714/1574349781.html
Мужики! Ударим яйцами по ожирению.
26
Самый лучший продукт, это - нежрушка, обыкновенная, семейство разумных поступков.
21
11
испания
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/142772/37/1427723798_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_c13083f6ae94600e4c0c3d5c6de8f7f9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
айтор санчес , похудение, испания, общество

Назван простой продукт, помогающий похудеть

08:56 20.07.2020 (обновлено: 12:31 20.07.2020)
37251
© Fotolia / Jürgen FälchleЧеловек на весах
Человек на весах
© Fotolia / Jürgen Fälchle
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал La Vanguardia о пользе употребления яиц при похудении.
Он отметил, что хотя у этого продукта нет никаких жиросжигающих свойств, его включение в диету связано с более низкими показателями избыточного веса и ожирения. По словам диетолога, увеличение потребления белка, особенно полученного из питательных продуктов, к которым относятся яйца, помогает надолго насытиться.
"Таким образом снижается общее потребление калорий", — отметил специалист.
Санчес также посоветовал есть яйца на завтрак, чтобы "зарядить" организм необходимыми питательными веществами.
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23433133420
Обсудить 11
Айтор СанчеспохудениеИспанияОбщество
Популярные комментарии
Мужики! Ударим яйцами по ожирению.
20 июля, 09:33
sizif8
4200002
Самый лучший продукт, это - нежрушка, обыкновенная, семейство разумных поступков.
20 июля, 09:11
Константин Деткин
1330005
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