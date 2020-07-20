https://ria.ru/20200720/1574576083.html
На юго-востоке Москвы автобус въехал в остановку
Автобус въехал в остановку на юго-востоке Москвы: три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:59
2020-07-20T10:18
москва
происшествия
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5
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Автобус въехал в остановку на юго-востоке Москвы
: три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Двадцатого июля около 7.45 (мск) на Ставропольской улице автобус совершил наезд на препятствие. По предварительным данным, погибших нет, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.
Все пострадавшие госпитализированы, отмечает столичный главк.
Как пишет в Telegram-канале столичный дептранс, по предварительной информации, водитель автобуса не справилась с управлением.