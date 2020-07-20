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"Выживают как могут": Киркоров рассказал о подработках артистов
Певец Филипп Киркоров рассказал "Собеседнику", что он и его артисты из-за эпидемии коронавируса переживают "очень непростые времена" и многим приходится... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:04
шоу-бизнес
филипп киркоров
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https://ria.ru/20200702/1573766313.html
Киркоров может не работать 10 лет, а сотрудники его же коллектива вынуждены искать работу. Т.е. большую часть заработка Киркоров забирал себе. Это называется эксплуатация человека человеком.
76
Как же за д рала уже эта "поющая(?)" "богема(?)"...
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156277/38/1562773892_0:139:3072:1867_1400x0_80_0_0_c32050ceb7853c4c0de16e9c1a355114.jpg
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РИА Новости
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60
шоу-бизнес, филипп киркоров

"Выживают как могут": Киркоров рассказал о подработках артистов

08:53 20.07.2020 (обновлено: 12:04 20.07.2020)
8462
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на премьере фильма "Вторжение"
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров рассказал "Собеседнику", что он и его артисты из-за эпидемии коронавируса переживают "очень непростые времена" и многим приходится подрабатывать не по профессии.

"Члены моего коллектива выживают как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился", — сказал он.

Киркоров также заявил, что благодаря сбережениям у него самого необходимости подрабатывать нет.

"Я имею возможность сегодня спокойно позволить себе не работать не только два года, но и десять лет", — уточнил он.

По оценке музыканта, шоу-бизнес будет находиться в кризисе еще как минимум два года.
Продюсер Иосиф Пригожин
2 июля, 06:16Культура
"Работают как крепостные": Пригожин оценил положение артистов
131221065260
Обсудить 33
Шоу-бизнесФилипп Киркоров
Популярные комментарии
Киркоров может не работать 10 лет, а сотрудники его же коллектива вынуждены искать работу. Т.е. большую часть заработка Киркоров забирал себе. Это называется эксплуатация человека человеком.
20 июля, 09:25
НВНиколай Васильевич
6750112
Как же за д рала уже эта "поющая(?)" "богема(?)"...
20 июля, 08:59
bay71b
6900000
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