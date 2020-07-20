https://ria.ru/20200720/1574576054.html
"Выживают как могут": Киркоров рассказал о подработках артистов
Певец Филипп Киркоров рассказал "Собеседнику", что он и его артисты из-за эпидемии коронавируса переживают "очень непростые времена" и многим приходится... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:53
2020-07-20T12:04
шоу-бизнес
филипп киркоров
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https://ria.ru/20200702/1573766313.html
Николай Васильевич
Киркоров может не работать 10 лет, а сотрудники его же коллектива вынуждены искать работу. Т.е. большую часть заработка Киркоров забирал себе. Это называется эксплуатация человека человеком.
76
bay71b
Как же за д рала уже эта "поющая(?)" "богема(?)"...
69
33
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156277/38/1562773892_0:139:3072:1867_1400x0_80_0_0_c32050ceb7853c4c0de16e9c1a355114.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, филипп киркоров