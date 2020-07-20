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В ДТП с грузовиком в Закарпатской области погибли три человека
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате аварии с участием грузовика в Закарпатской области, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:52
закарпатская область
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закарпатская область, украина, в мире

В ДТП с грузовиком в Закарпатской области погибли три человека

08:52 20.07.2020
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате аварии с участием грузовика в Закарпатской области, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в воскресенье вечером автомобиль Mazda столкнулся с грузовиком Man, который двигался ему навстречу. В результате удара грузовик выбросило с дороги, после чего он загорелся.
"Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек, погибли на месте аварии. 46-летняя женщина доставлена в районную больницу для оказания медицинской помощи. Водитель грузовика с ушибами также госпитализирован", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным украинских СМИ, в результате аварии погиб главный тренер местного ФК "Мункач" Виктор Ряшко.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 07:49
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