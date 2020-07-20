https://ria.ru/20200720/1574576000.html
В ДТП с грузовиком в Закарпатской области погибли три человека
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате аварии с участием грузовика в Закарпатской области, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:52
2020-07-20T08:52
закарпатская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1400x0_80_0_0_b0148a5abb510f3ca08a0a69fe73e965.jpg
https://ria.ru/20200720/1574574908.html
закарпатская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1400x0_80_0_0_b0148a5abb510f3ca08a0a69fe73e965.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_183:0:1100:688_1400x0_80_0_0_ef30f01952ecf6c1cd1d2766abe62afc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_412:0:1100:688_1400x0_80_0_0_7e71cf8c951659daeb8c6e237b7cbd6b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закарпатская область, украина, в мире
КИЕВ, 20 июл – РИА Новости.
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате аварии с участием грузовика в Закарпатской области
, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины
.
По данным полиции, в воскресенье вечером автомобиль Mazda столкнулся с грузовиком Man, который двигался ему навстречу. В результате удара грузовик выбросило с дороги, после чего он загорелся.
"Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек, погибли на месте аварии. 46-летняя женщина доставлена в районную больницу для оказания медицинской помощи. Водитель грузовика с ушибами также госпитализирован", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным украинских СМИ, в результате аварии погиб главный тренер местного ФК "Мункач" Виктор Ряшко.