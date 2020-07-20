В ДТП с грузовиком в Закарпатской области погибли три человека

КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате аварии с участием грузовика в Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате аварии с участием грузовика в Закарпатской области , еще двое пострадали, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

По данным полиции, в воскресенье вечером автомобиль Mazda столкнулся с грузовиком Man, который двигался ему навстречу. В результате удара грузовик выбросило с дороги, после чего он загорелся.

"Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек, погибли на месте аварии. 46-летняя женщина доставлена в районную больницу для оказания медицинской помощи. Водитель грузовика с ушибами также госпитализирован", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.