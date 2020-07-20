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На Чукотке нашли потерявшегося две недели назад золотодобытчика
Спасатели и полицейские нашли в тундре на Чукотке мужчину, который потерялся две недели назад и все это время питался ягодами и растениями, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:51
умвд рф
чукотка
ми-8
билибинский район
екатеринбург
происшествия
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билибинский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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60
умвд рф, чукотка, ми-8, билибинский район, екатеринбург, происшествия

На Чукотке нашли потерявшегося две недели назад золотодобытчика

08:51 20.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Спасатели и полицейские нашли в тундре на Чукотке мужчину, который потерялся две недели назад и все это время питался ягодами и растениями, сообщает региональное УМВД РФ.
В дежурную часть полиции поступило сообщение от директора золотодобывающей компании о том, что в тундре Билибинского района потерялся его сотрудник. Четвертого июля 53-летний уроженец Екатеринбурга вместе с коллегами выехал на вездеходе из села Кепервеем. По дороге транспорт сломался, мужчина решил прогуляться неподалеку в тундре и заблудился на незнакомой местности.
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"В течение 12 дней все силы местных правоохранителей, золотодобытчиков и неравнодушных граждан были брошены на поиски пропавшего. Тем не менее, это не дало результатов. 17 июля было принято решение задействовать для поисков вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.
На 15-й день поисков вертолёт забрал поисковую бригаду и вылетел обратно. По пути назад в 142 километрах от города Билибино участковый уполномоченный полиции Руслан Исмагилов заметил в тундре фигуру человека и сообщил об этом экипажу. Мужчина был доставлен в районную больницу, но не был госпитализирован, так как его жизни и здоровью ничего не угрожало.
"По его словам, в тундре он питался ягодами и дикоросами, несколько раз видел издали бурых медведей, для ночевки он использовал старые балки охотников. По данному факту проводится проверка", - сообщает полиция.
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