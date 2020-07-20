На Чукотке нашли потерявшегося две недели назад золотодобытчика

В дежурную часть полиции поступило сообщение от директора золотодобывающей компании о том, что в тундре Билибинского района потерялся его сотрудник. Четвертого июля 53-летний уроженец Екатеринбурга вместе с коллегами выехал на вездеходе из села Кепервеем. По дороге транспорт сломался, мужчина решил прогуляться неподалеку в тундре и заблудился на незнакомой местности.
"В течение 12 дней все силы местных правоохранителей, золотодобытчиков и неравнодушных граждан были брошены на поиски пропавшего. Тем не менее, это не дало результатов. 17 июля было принято решение задействовать для поисков вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.
На 15-й день поисков вертолёт забрал поисковую бригаду и вылетел обратно. По пути назад в 142 километрах от города Билибино участковый уполномоченный полиции Руслан Исмагилов заметил в тундре фигуру человека и сообщил об этом экипажу. Мужчина был доставлен в районную больницу, но не был госпитализирован, так как его жизни и здоровью ничего не угрожало.
"По его словам, в тундре он питался ягодами и дикоросами, несколько раз видел издали бурых медведей, для ночевки он использовал старые балки охотников. По данному факту проводится проверка", - сообщает полиция.