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В Москве возобновили благоустройство городских территорий
Благоустройство городских территорий, которое ранее было приостановлено из-за эпидемиологической ситуации, возобновили в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:37
благоустройство
петр бирюков
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общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
благоустройство, петр бирюков, москва, общество

В Москве возобновили благоустройство городских территорий

08:37 20.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУкладка плитки
Укладка плитки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Благоустройство городских территорий, которое ранее было приостановлено из-за эпидемиологической ситуации, возобновили в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Стартовали работы по комплексному благоустройству в районе Дорогомилово, на участке Большие Каменщики - метро "Коломенская", территории Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и в прилегающих к ней скверах. Продолжаются работы в Даевом и Ананьевском переулках, начатые в марте, но затем остановленные из-за режима повышенной готовности", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Вид на гребной канал в Крылатском и жилые дома, расположенные по улице Карамышевская набережная.
6 июля, 09:09
Увеличена площадь благоустройства части Карамышевской набережной в Москве
Отмечается, что в районе Дорогомилово работы пройдут на набережной Тараса Шевченко - от Новоарбатского моста до Бородинского, Бережковской набережной - от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, Украинском бульваре - от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской, на Малой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улицах.
"Благоустройство в районе Дорогомилово станет логичным продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала. Основная цель - раскрыть потенциал этой территории и трансформировать ее в ландшафтный парк районного значения, соединив активную зону у площади Киевского вокзала с рекреационной на набережной Тараса Шевченко", - отметил Бирюков.
Уточняется, что в зону благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики - метро "Коломенская" входят улица Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский вал, Велозаводская улица, проспект Андропова - от Нагатинской набережной до метро "Коломенская" и улица Сайкина. Здесь главные задачи - создание комфортного пространства для местных жителей с сохранением важной транзитной функции магистрали, внимание к общественным пространствам шаговой доступности, улучшение транспортной схемы.
"Благоустройство в районе Триумфальной арки призвано расширить комфортную городскую территорию, оно станет органичным продолжением благоустроенного к 75-летию Великой Победы парка на Поклонной горе. Здесь запланировано создание маршрута с экспозицией, посвященной ключевым сражениям и событиям Отечественной войны 1812 года. Цель благоустройства в Даевом и Ананьевском переулках - создание комфортного и безопасного пешеходного пространства с сохранением их транзитной функции. В переулках много жилых домов, важно привести в порядок дворы, обустроить детские и спортивные площадки", - добавил заммэра.
Сообщается, что на всех объектах в зоне проведения работ смонтировано специальное ограждение с сигнальными огнями, хорошо заметными в темное время суток. Для автомобилистов установлены временные знаки, предупреждающие о ремонте, для пешеходов обустроены пути обхода. Размещены щиты с информацией о проводимых работах и контактными телефонами.
Проект благоустройства парка Северного речного вокзала
25 мая, 09:45Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Заммэра: власти Москвы завершат уже начатые проекты благоустройства
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БлагоустройствоПетр БирюковМоскваОбщество
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