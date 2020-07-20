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В Республике Алтай выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
Двадцать восемь новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число заболевших составило 1304, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:36
2020-07-20T08:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика алтай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай
БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости.
Двадцать восемь новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай
за сутки, число заболевших составило 1304, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 12 жителей Усть-Канского района
, в том числе у четырёх детей; у девяти жителей города Горно-Алтайска
, в том числе у двух детей; у трёх жителей Шебалинского района
, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Усть-Коксинского района
и у жителя Кош-Агачского района… С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1304 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего зараженных - 628 человек – в Кош-Агачском районе; 233 – в городе Горно-Алтайске, 103 – в Усть-Канском районе, 102 – в Майминском районе. Смертей пациентов с COVID в регионе за сутки не фиксировали, с момента начала пандемии произошло шесть летальных случаев, три человека скончались именно от коронавируса.
За сутки в регионе выздоровели 14 пациентов из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района. По данным на утро 20 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 782 человека.
"За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 48 469 человек. В воскресенье, 19 июля, исследовано 307 проб. Под медицинским наблюдением в регионе находится 553 человека", - уточняют в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.