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В Республике Алтай выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
Двадцать восемь новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число заболевших составило 1304, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:36
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай

В Республике Алтай выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

08:36 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Двадцать восемь новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число заболевших составило 1304, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 12 жителей Усть-Канского района, в том числе у четырёх детей; у девяти жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у трёх жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Усть-Коксинского района и у жителя Кош-Агачского района… С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1304 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего зараженных - 628 человек – в Кош-Агачском районе; 233 – в городе Горно-Алтайске, 103 – в Усть-Канском районе, 102 – в Майминском районе. Смертей пациентов с COVID в регионе за сутки не фиксировали, с момента начала пандемии произошло шесть летальных случаев, три человека скончались именно от коронавируса.
За сутки в регионе выздоровели 14 пациентов из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района. По данным на утро 20 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 782 человека.
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"За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 48 469 человек. В воскресенье, 19 июля, исследовано 307 проб. Под медицинским наблюдением в регионе находится 553 человека", - уточняют в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Алтай
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