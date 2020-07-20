В Республике Алтай выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Двадцать восемь новых случаев коронавируса выявили в Двадцать восемь новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, число заболевших составило 1304, сообщают в региональном оперштабе.

"За прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 12 жителей Усть-Канского района , в том числе у четырёх детей; у девяти жителей города Горно-Алтайска , в том числе у двух детей; у трёх жителей Шебалинского района , в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Усть-Коксинского района и у жителя Кош-Агачского района… С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1304 случая заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего зараженных - 628 человек – в Кош-Агачском районе; 233 – в городе Горно-Алтайске, 103 – в Усть-Канском районе, 102 – в Майминском районе. Смертей пациентов с COVID в регионе за сутки не фиксировали, с момента начала пандемии произошло шесть летальных случаев, три человека скончались именно от коронавируса.

За сутки в регионе выздоровели 14 пациентов из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района. По данным на утро 20 июля, за весь период в регионе выздоровели и выписаны из медучреждений 782 человека.

"За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 48 469 человек. В воскресенье, 19 июля, исследовано 307 проб. Под медицинским наблюдением в регионе находится 553 человека", - уточняют в оперштабе.