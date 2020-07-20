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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574575708.html
В России провели более 25,2 миллиона тестов на коронавирус
Более 25,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 272... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 25,2 миллиона тестов на коронавирус

08:32 20.07.2020
203
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 25,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 272 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 25,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 272 681 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 259 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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