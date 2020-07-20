Ким Чен Ын раскритиковал организаторов строительства госпиталя в Пхеньяне

По его данным, Ким Чен Ын руководил на месте строительством больницы и "высоко оценил трудовые подвиги строителей", но сделал строгие замечания за "серьезные недостатки, выявленные в хозяйственно-организаторской работе, связанной со строительством".

В частности, северокорейский лидер "жестко раскритиковал постоянный объединенный строительный штаб за то, что он до сих пор даже не составил должным образом бюджет строительства и как попало ведет хозяйственно-организаторскую работу".

"Постоянный объединенный стройштаб политически сошел с рельсов в работе по снабжению оборудованием и материалами вразрез с намерением партии, выступившей с инициативой строительства общей больницы и задумавшей это строительство ради нашего народа", - приводит агентство замечания Ким Чен Ына. По его словам, это может запятнать имидж Трудовой партии Кореи.

Как отмечает ЦТАК, высший руководитель КНДР дал указание соответствующим отделам ЦК партии "всесторонне ознакомиться с положением работы постоянного объединенного строительного штаба Пхеньянской общегородской больницы, а затем заменить всех виновных работников".