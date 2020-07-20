https://ria.ru/20200720/1574575675.html
Ким Чен Ын раскритиковал организаторов строительства госпиталя в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын подверг жесткой критике штаб строительства новой Пхеньянской общегородской больницы и потребовал уволить всех виновных, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:29
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ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ким чен ын, кндр (северная корея), в мире
ТОКИО, 20 июл - РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
подверг жесткой критике штаб строительства новой Пхеньянской общегородской больницы и потребовал уволить всех виновных, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи
(ЦТАК).
По его данным, Ким Чен Ын руководил на месте строительством больницы и "высоко оценил трудовые подвиги строителей", но сделал строгие замечания за "серьезные недостатки, выявленные в хозяйственно-организаторской работе, связанной со строительством".
В частности, северокорейский лидер "жестко раскритиковал постоянный объединенный строительный штаб за то, что он до сих пор даже не составил должным образом бюджет строительства и как попало ведет хозяйственно-организаторскую работу".
"Постоянный объединенный стройштаб политически сошел с рельсов в работе по снабжению оборудованием и материалами вразрез с намерением партии, выступившей с инициативой строительства общей больницы и задумавшей это строительство ради нашего народа", - приводит агентство замечания Ким Чен Ына. По его словам, это может запятнать имидж Трудовой партии Кореи.
Как отмечает ЦТАК, высший руководитель КНДР
дал указание соответствующим отделам ЦК партии "всесторонне ознакомиться с положением работы постоянного объединенного строительного штаба Пхеньянской общегородской больницы, а затем заменить всех виновных работников".
В марте этого года Ким Чен Ын принял участие в церемонии начала строительства этого крупного госпиталя, которое должно завершиться к 10 октября, когда будет отмечаться 75-я годовщина партии.