Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574575640.html
Лидеры ЕС возобновят обсуждение антикризисного фонда
Саммит ЕС, на котором лидеры пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:25
евросовет
шарль мишель
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_f7b643f45f2b58ecadeb14495b7d99ea.jpg
https://ria.ru/20200719/1574555672.html
https://ria.ru/20200719/1574558102.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_f7b643f45f2b58ecadeb14495b7d99ea.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_21d3a0d6fc9bcd86d7402f20c287b27d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_961:0:3008:2047_1400x0_80_0_0_768a1196222412b07efb0773358cb8f6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросовет, шарль мишель, евросоюз, в мире

Лидеры ЕС возобновят обсуждение антикризисного фонда

08:25 20.07.2020
462
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Саммит ЕС, на котором лидеры пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета, возобновится днем в понедельник.
"На четвертый день саммита Европейского Совета его председатель (Шарль Мишель - ред.) завершил пленарное заседание. Двадцать семь стран ЕС встретятся позднее сегодня в 14.00 (15.00 мск - ред.)", - написал в Twitter Баренд Лейтц, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
19 июля, 13:49
Премьер Греции надеется, что саммит Евросоюза найдет выход из тупика
Позднее Лейтц сообщил, что время начала пленарного заседания переносится на 16.00 (17.00 мск).
Ранее Лейтц сообщил, что председатель Евросовета попросил сделать перерыв. Предполагалось, что он продлится 45 минут, но он продлился несколько часов.
Впоследствии Лейтц отметил, что страны Евросоюза провели пленарное заседание.
Фактически, это означает, что государства ЕС вновь не согласовали бюджет и фонд восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.
Лидеры стран Евросоюза уже третий день пытаются договориться о параметрах создаваемого в Евросоюзе фонда восстановления экономики от глубочайшего кризиса, а также о многолетнем финансовом плане, из которого затем будут составляться ежегодные бюджеты ЕС в 2021-2027 годах.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
19 июля, 15:37
Страны Восточной Европы не хотят привязки субсидий ЕС к правовым нормам
220000
Обсудить 0
ЕвросоветШарль МишельЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
В озере под Хабаровском утонула семилетняя девочка
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Ким Чен Ын раскритиковал организаторов строительства госпиталя в Пхеньяне
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
В Бельгии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом
Тушение пожара в Санкт-Петербурге
В Петербурге пожарные спасли 30 человек из дома, где загорелась квартира
Лосось на гриле
Роскачество рассказало об опасных паразитах в рыбе
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
В России провели более 25,2 миллиона тестов на коронавирус
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
На Дальнем Востоке вышла онлайн-книга о косатках из "китовой тюрьмы"
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Укладка плитки
В Москве возобновили благоустройство городских территорий
Новейший ударный беспилотник Охотник
Военные на внезапной проверке защитили аэродром от беспилотников
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 17 тысячам
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Автомобиль скорой помощи Украины
В ДТП с грузовиком в Закарпатской области погибли три человека
Человек на весах
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
02:10Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
02:07Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
02:05Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона
01:58Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России
Лента новостейМолния