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В озере под Хабаровском утонула семилетняя девочка
Семилетняя девочка утонула в озере у села Благодатное Хабаровского края, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:24
2020-07-20T08:24
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости.
Семилетняя девочка утонула в озере у села Благодатное Хабаровского края
, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
"Девятнадцатого июля 2020 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в озере, расположенном рядом с селом Благодатное, во время купания утонула 7-летняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности. Двадцатого июля 2020 года в рамках расследования уголовного дела в озере обнаружено тело ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым девочка купалась в водоеме без присмотра взрослых.
В свою очередь прокуратура Хабаровского края сообщает, что по факту смерти ребенка прокуратура проводит проверку. "В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.