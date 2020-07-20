В озере под Хабаровском утонула семилетняя девочка

"Девятнадцатого июля 2020 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в озере, расположенном рядом с селом Благодатное, во время купания утонула 7-летняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности. Двадцатого июля 2020 года в рамках расследования уголовного дела в озере обнаружено тело ребенка", - говорится в сообщении.