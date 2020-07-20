В Бельгии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

Так, если по состоянию на минувший понедельник в стране в среднем заболевали 93 человека в день, то сейчас эта цифра составляет 146 (в воскресенье заболел 241 человек, в субботу – 189). Всего в Бельгии с начала вспышки в середине марта зафиксировано более 63,5 тысячи заболеваний из числа протестированных граждан, скончались порядка 9,8 тысячи человек. В последнюю неделю также отмечен небольшой рост средних показателей по числу госпитализированных, а также смертей.