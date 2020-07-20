https://ria.ru/20200720/1574575493.html
В Бельгии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом
В Бельгии за прошедшие семь дней зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 57%, сообщили в понедельник в национальном институте по вопросам... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:18
2020-07-20T08:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бельгия
европа
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, бельгия, европа, в мире
БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости.
В Бельгии
за прошедшие семь дней зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом
на 57%, сообщили в понедельник в национальном институте по вопросам здравоохранения Sciensano.
Так, если по состоянию на минувший понедельник в стране в среднем заболевали 93 человека в день, то сейчас эта цифра составляет 146 (в воскресенье заболел 241 человек, в субботу – 189). Всего в Бельгии с начала вспышки в середине марта зафиксировано более 63,5 тысячи заболеваний из числа протестированных граждан, скончались порядка 9,8 тысячи человек. В последнюю неделю также отмечен небольшой рост средних показателей по числу госпитализированных, а также смертей.
Ранее известный в Бельгии вирусолог Марк Ван Ранст предположил, что рост числа заболеваний коронавирусом свидетельствует о начале в стране второй волны эпидемии.
Власти пока не считают необходимым возврат к всеобщей изоляции, но и новый этап ослабления ограничительных мер также отложен. Гражданам вновь напоминают о необходимости носить маски, выдерживать социальную дистанцию и максимально ограничивать круг общения (не более 15 контактов в неделю).
В Европе
условной "зоной безопасности" считается территория, где уровень заражения коронавирусом стабилен или снижается и где эпидемиологическая ситуация сопоставима или лучше, чем в среднем по Европе (от 16 до 20 новых случаев заражения на каждые 100 тысяч населения по состоянию за минувшие две недели). В Бельгии этот показатель на сегодня вырос по сравнению с прошлой неделей (12) и составляет 14,6, сообщает издание Sudinfo.be
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.