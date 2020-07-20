Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574575460.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 17 тысячам
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 537 и достигло 16 966, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_0:116:3072:1844_1400x0_80_0_0_93c21086b0c88e51d05047df9044a870.jpg
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_0:116:3072:1844_1400x0_80_0_0_93c21086b0c88e51d05047df9044a870.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_89423f737255e85991f31df929361e12.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_354:0:2402:2048_1400x0_80_0_0_e49a8339217129e040fa0f94be999174.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 17 тысячам

08:13 20.07.2020
1122
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 537 и достигло 16 966, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К воскресенью число зарегистрированных случаев составило 16 429, скончались 84 пациента, 9127 выздоровели.
"По состоянию на 20 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 16 966 ", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 88 человек.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 9279. В воскресенье из больниц были выписаны 152 человека, в субботу - 124, в пятницу – 220. Сейчас на лечении находятся 7599 пациентов с COVID-19, в том числе 81 - в тяжелом состоянии, 23 - в критическом.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
021102
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
Рекомендуем
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
На Дальнем Востоке вышла онлайн-книга о косатках из "китовой тюрьмы"
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
Площадь лесных пожаров в Югре приблизилась к 30 тысячам гектаров
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
В Бельгии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 16,4 тысячи
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Ким Чен Ын раскритиковал организаторов строительства госпиталя в Пхеньяне
Бишкек
В Киргизии за сутки выявили 611 случаев COVID-19
Узбекистан
В Узбекистане главы двух регионов заразились коронавирусом
Тушение пожара в Санкт-Петербурге
В Петербурге пожарные спасли 30 человек из дома, где загорелась квартира
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве
В России провели более 25,2 миллиона тестов на коронавирус
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Лидеры ЕС возобновят обсуждение антикризисного фонда
Врачи в больнице скорой медицинской помощи
В Москве вернувшиеся к плановой работе врачи провели семь тысяч операций
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 15 896
Новейший ударный беспилотник Охотник
Военные на внезапной проверке защитили аэродром от беспилотников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
02:10Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
02:07Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
02:05Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона
01:58Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России
Лента новостейМолния