На Дальнем Востоке вышла онлайн-книга о косатках из "китовой тюрьмы"

Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя. Архивное фото

Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя

© Фото : пресс-служба ВНИРО Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Онлайн-книга для детей, посвящённая выпуску косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, вышла на Онлайн-книга для детей, посвящённая выпуску косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, вышла на Дальнем Востоке , сообщает экологический клуб "Бумеранг".

"Новелла "Под парусом свободы" создана в веб-формате для того, чтобы у всех желающих была возможность ее прочитать. Найти книгу можно на сайте www.mmrescue.ru ... История навеяна событиями 2018 года, когда в водах Охотского моря были отловлены 102 детеныша косаток и белух", - говорится в сообщении.

Первым книгу представили сахалинским школьникам.

"Китовой тюрьмы" больше нет. Плотоядных косаток занесли в Красную Книгу России. Но угроза отлова морских животных до сих пор существует. Чтобы отловы китов не повторялись, авторы новеллы обращаются к младшему поколению, в чьих руках будущее нашей планеты", - отмечают экологи.

История в новелле разворачивается с участием семей людей и косаток.

Книгу дополняет научно-популярная составляющая, благодаря чему дети и подростки узнают о биологических особенностях морских животных, их культурных и семейных традициях, о том, какую важную роль играет семья в их жизни. В конце приводятся реальные истории отловленных косаток.

Книга создана в рамках проекта "Океан вместо аквариума" при поддержке альянса "Экодело". Она доступна для бесплатного скачивания.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай . Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.