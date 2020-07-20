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На Дальнем Востоке вышла онлайн-книга о косатках из "китовой тюрьмы"
Онлайн-книга для детей, посвящённая выпуску косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, вышла на Дальнем Востоке, сообщает экологический клуб "Бумеранг". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:12
японское море
дальний восток
китай
общество
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японское море
дальний восток
китай
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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японское море, дальний восток, китай, общество

На Дальнем Востоке вышла онлайн-книга о косатках из "китовой тюрьмы"

08:12 20.07.2020
143
© Фото : пресс-служба ВНИРОСпециалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
© Фото : пресс-служба ВНИРО
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Онлайн-книга для детей, посвящённая выпуску косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, вышла на Дальнем Востоке, сообщает экологический клуб "Бумеранг".
"Новелла "Под парусом свободы" создана в веб-формате для того, чтобы у всех желающих была возможность ее прочитать. Найти книгу можно на сайте www.mmrescue.ru... История навеяна событиями 2018 года, когда в водах Охотского моря были отловлены 102 детеныша косаток и белух", - говорится в сообщении.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
8 июня, 06:10
Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
Первым книгу представили сахалинским школьникам.
"Китовой тюрьмы" больше нет. Плотоядных косаток занесли в Красную Книгу России. Но угроза отлова морских животных до сих пор существует. Чтобы отловы китов не повторялись, авторы новеллы обращаются к младшему поколению, в чьих руках будущее нашей планеты", - отмечают экологи.
История в новелле разворачивается с участием семей людей и косаток.
Книгу дополняет научно-популярная составляющая, благодаря чему дети и подростки узнают о биологических особенностях морских животных, их культурных и семейных традициях, о том, какую важную роль играет семья в их жизни. В конце приводятся реальные истории отловленных косаток.
Книга создана в рамках проекта "Океан вместо аквариума" при поддержке альянса "Экодело". Она доступна для бесплатного скачивания.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент РФ - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из " китовой тюрьмы " началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.
Белуха
16 марта, 13:09
Ученые рассказали о поведении выпущенных "китовой тюрьмы" белух
200002
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Японское мореДальний ВостокКитайОбщество
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