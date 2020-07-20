https://ria.ru/20200720/1574575361.html
Площадь лесных пожаров в Югре приблизилась к 30 тысячам гектаров
Лес горит в Ханты-Мансийском автономном округе на 14 тысячах гектаров, суммарная площадь природных возгораний в регионе приближается к 30 тысячам гектаров,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:11
2020-07-20T08:11
ханты-мансийский автономный округ
евгений зиничев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наталья комарова
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574573958.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049355_0:17:3052:1734_1400x0_80_0_0_eb39a608e3108a79b713993cfbd09780.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, евгений зиничев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наталья комарова, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл - РИА Новости.
Лес горит в Ханты-Мансийском автономном округе
на 14 тысячах гектаров, суммарная площадь природных возгораний в регионе приближается к 30 тысячам гектаров, сообщается на сайте правительства Югры.
"По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 18 лесных пожаров площадью 4 тысячи га. Действуют 19 лесных пожаров... площадью 14,2 тысячи га, из них локализованы семь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 90% случаев основными причинами возникновения природных возгораний в лесах региона являются грозовые разряды, в остальных - нарушение местными жителями, туристами правил безопасности.
"Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 248 лесных пожаров общей площадью 29,8 тысячи га. Для сравнения, в 2019 году на эту дату в лесах региона произошло 115 пожаров площадью 2,1 тысячи га", - подчеркивается в сообщении.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова
ранее ввела режим ЧС регионального характера в лесах автономного округа. В четверг на прошлой неделе для оценки обстановки в регион прибыли глава МЧС Евгений Зиничев
и руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин
. Зиничев, в частности, призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности. В свою очередь, Кобылкин отметил, что ситуация в Югре "непростая, но управляемая".
Позже Комарова в эфире телеканала "Россия 24" подчеркнула, что привлечение сил и средств со стороны федерального центра или из других регионов РФ для борьбы с лесными пожарами в Югре пока не требуется.