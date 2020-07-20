Площадь лесных пожаров в Югре приблизилась к 30 тысячам гектаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл - РИА Новости. Лес горит в Лес горит в Ханты-Мансийском автономном округе на 14 тысячах гектаров, суммарная площадь природных возгораний в регионе приближается к 30 тысячам гектаров, сообщается на сайте правительства Югры.

"По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 18 лесных пожаров площадью 4 тысячи га. Действуют 19 лесных пожаров... площадью 14,2 тысячи га, из них локализованы семь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 90% случаев основными причинами возникновения природных возгораний в лесах региона являются грозовые разряды, в остальных - нарушение местными жителями, туристами правил безопасности.

"Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 248 лесных пожаров общей площадью 29,8 тысячи га. Для сравнения, в 2019 году на эту дату в лесах региона произошло 115 пожаров площадью 2,1 тысячи га", - подчеркивается в сообщении.