Роскачество рассказало об опасных паразитах в рыбе

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Рыба и раки из любого водоема могут быть опасны из-за паразитов, поэтому надо соблюдать правила обработки этих продуктов и не покупать их в местах несанкционированной торговли, тем более что заметить паразитов зачастую невозможно даже в сырой рыбе, говорится в сообщении Рыба и раки из любого водоема могут быть опасны из-за паразитов, поэтому надо соблюдать правила обработки этих продуктов и не покупать их в местах несанкционированной торговли, тем более что заметить паразитов зачастую невозможно даже в сырой рыбе, говорится в сообщении Роскачества

"На продуктовых рынках или магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков. Для тех, кто не в силах отказаться от копченой щуки или вяленого леща, важно помнить, что рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые гибнут только при определенной обработке", - говорится в сообщении организации.

В списке наиболее опасных паразитарных заболеваний – анизакидоз. Он поражает желудочно-кишечный тракт, могут развиться язвы стенок желудка или тонкого кишечника. Личинки нематод, которые вызывают анизакидоз, могут присутствовать в 20 семействах промысловых морских рыб (нототения, скумбрия, тунец, сардина, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морской окунь, камбала, рыба-сабля, кальмары, осьминоги, креветки и моллюски).

Другое заболевание – описторхоз – поражает печень и желчевыводящие пути. Человек заражается во время употребления в пищу рыбы семейства карповых, таких как язь, лещ, елец, линь, жерех, плотва, уклея, красноперка, гольян, подуст и другие. Дифиллоботриоз протекает с поражением желудочно-кишечного тракта и часто сопровождается анемией. Человек заражается этим паразитом от рыбы, обитающей в пресноводных (судак, щука, налим, окунь, ерш и другие) и морских водоемах (кета, тихоокеанский лосось, горбуша и другие).

Парагонимоз — паразитарное заболевание, вызываемое лёгочным сосальщиком, - происходит при употреблении в пищу раков и крабов, не прошедших достаточную термическую обработку. Легочный сосальщик поражает легкие, мышцы, иногда головной мозг.

Чтобы избежать таких опасных заражений, не надо покупать рыбу в частных домах или с рук возле рек и озер, лучше отдавать предпочтение продуктам, изготовленным на предприятиях с соблюдением санитарных правил, советует Роскачество. Кроме того, вяленая, копченая, слабосоленая рыба, приготовленная в кустарных условиях без соблюдения специальной технологии, все еще может содержать паразитов, отмечают эксперты.