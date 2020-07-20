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Роскачество рассказало об опасных паразитах в рыбе
Рыба и раки из любого водоема могут быть опасны из-за паразитов, поэтому надо соблюдать правила обработки этих продуктов и не покупать их в местах... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:36
роскачество
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роскачество, еда

Роскачество рассказало об опасных паразитах в рыбе

08:33 20.07.2020 (обновлено: 09:36 20.07.2020)
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© Depositphotos / amenic181Лосось на гриле
Лосось на гриле
© Depositphotos / amenic181
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Рыба и раки из любого водоема могут быть опасны из-за паразитов, поэтому надо соблюдать правила обработки этих продуктов и не покупать их в местах несанкционированной торговли, тем более что заметить паразитов зачастую невозможно даже в сырой рыбе, говорится в сообщении Роскачества.
"На продуктовых рынках или магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков. Для тех, кто не в силах отказаться от копченой щуки или вяленого леща, важно помнить, что рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые гибнут только при определенной обработке", - говорится в сообщении организации.
В списке наиболее опасных паразитарных заболеваний – анизакидоз. Он поражает желудочно-кишечный тракт, могут развиться язвы стенок желудка или тонкого кишечника. Личинки нематод, которые вызывают анизакидоз, могут присутствовать в 20 семействах промысловых морских рыб (нототения, скумбрия, тунец, сардина, кета, горбуша, сельдь, треска, салака, ставрида, пикша, морской окунь, камбала, рыба-сабля, кальмары, осьминоги, креветки и моллюски).
Другое заболевание – описторхоз – поражает печень и желчевыводящие пути. Человек заражается во время употребления в пищу рыбы семейства карповых, таких как язь, лещ, елец, линь, жерех, плотва, уклея, красноперка, гольян, подуст и другие. Дифиллоботриоз протекает с поражением желудочно-кишечного тракта и часто сопровождается анемией. Человек заражается этим паразитом от рыбы, обитающей в пресноводных (судак, щука, налим, окунь, ерш и другие) и морских водоемах (кета, тихоокеанский лосось, горбуша и другие).
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Парагонимоз — паразитарное заболевание, вызываемое лёгочным сосальщиком, - происходит при употреблении в пищу раков и крабов, не прошедших достаточную термическую обработку. Легочный сосальщик поражает легкие, мышцы, иногда головной мозг.
Чтобы избежать таких опасных заражений, не надо покупать рыбу в частных домах или с рук возле рек и озер, лучше отдавать предпочтение продуктам, изготовленным на предприятиях с соблюдением санитарных правил, советует Роскачество. Кроме того, вяленая, копченая, слабосоленая рыба, приготовленная в кустарных условиях без соблюдения специальной технологии, все еще может содержать паразитов, отмечают эксперты.
При разделке свежей рыбы или раков дома надо использовать отдельную посуду и нож, перед употреблением ее необходимо хорошо прожаривать, проваривать, просаливать. Надо беречь и домашних животных — кошки и собаки также могут заразиться паразитами от сырой или плохо приготовленной рыбы или заразить впоследствии вас, предупреждает Роскачество.
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