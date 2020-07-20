В Москве вернувшиеся к плановой работе врачи провели семь тысяч операций

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уже 7 тысяч операций провели врачи московских стационаров, вернувшихся к плановой работе, сообщается на официальном Уже 7 тысяч операций провели врачи московских стационаров, вернувшихся к плановой работе, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Двадцать вернувшихся к стандартному режиму работы стационаров продолжают наращивать объемы оказания плановой помощи. В клиниках, которые возобновили прием плановых пациентов, уже проведено 7 тысяч операций", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой

Она добавила, что плановая помощь доступна по всем профилям, среди которых хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология и гинекология.

Подчеркивается, что весь персонал больниц прошел тестирование на COVID-19, в дальнейшем они будут сдавать анализы на коронавирус еженедельно. Койки в палатах устанавливают на увеличенном расстоянии, помещения дополнительно проветривают, а воздух в них обеззараживают.

Ранее к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи приступили больницы №31, 17, 51, 29 имени Баумана, имени Плетнева, имени Спасокукоцкого, №1 имени Пирогова, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского, госпиталь на Шаболовке, туберкулезная больница имени Рабухина, а также госпитали для ветеранов войн №1, 2 и 3.