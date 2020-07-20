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В Москве вернувшиеся к плановой работе врачи провели семь тысяч операций
Уже 7 тысяч операций провели врачи московских стационаров, вернувшихся к плановой работе, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:08
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
анастасия ракова , москва, общество

В Москве вернувшиеся к плановой работе врачи провели семь тысяч операций

08:08 20.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВрачи в больнице скорой медицинской помощи
Врачи в больнице скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Врачи в больнице скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уже 7 тысяч операций провели врачи московских стационаров, вернувшихся к плановой работе, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Двадцать вернувшихся к стандартному режиму работы стационаров продолжают наращивать объемы оказания плановой помощи. В клиниках, которые возобновили прием плановых пациентов, уже проведено 7 тысяч операций", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
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Она добавила, что плановая помощь доступна по всем профилям, среди которых хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология и гинекология.
Подчеркивается, что весь персонал больниц прошел тестирование на COVID-19, в дальнейшем они будут сдавать анализы на коронавирус еженедельно. Койки в палатах устанавливают на увеличенном расстоянии, помещения дополнительно проветривают, а воздух в них обеззараживают.
Ранее к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи приступили больницы №31, 17, 51, 29 имени Баумана, имени Плетнева, имени Спасокукоцкого, №1 имени Пирогова, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского, госпиталь на Шаболовке, туберкулезная больница имени Рабухина, а также госпитали для ветеранов войн №1, 2 и 3.
На прошлой неделе к оказанию плановой медпомощи вернулись больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница, филиал Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии - "Клиника имени В.Г. Короленко" на Косинской улице, а также филиал №3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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