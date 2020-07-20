В Кузбассе за прошедшие выходные утонули трое детей и взрослый

КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Трое детей и один взрослый утонули в Кузбассе за минувшие выходные, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
"За истекшие выходные дни в водоемах Кемеровской области утонули трое детей: мальчик 9 лет в Юргинском районе, 11- и 9-летний мальчики в городе Тайге", – говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что двое братьев 11 и 9 лет из города Тайга без разрешения матери пошли купаться на озеро. Когда вечером дети не вернулись домой, мать обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении детей. В ходе поисковых мероприятий были установлены двое друзей пропавших детей, которые рассказали, что пропавшие утонули в озере.
"Во время осмотра на берегу водоема обнаружена одежда мальчиков. Сегодня водолазами тела детей были обнаружены и подняты на поверхность. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", – говорится в сообщении.
Еще один случай гибели ребенка и взрослого произошел 19 июля в Юргинском районе на реке Томь. Отмечается, что 9-летний мальчик находился вместе с родителями.
"Пока взрослые занимались обустройством места отдыха на берегу, ребенок находился в воде на расстоянии около одного метра от берега. Через некоторое время женщина увидела, что сын стал тонуть, его сносит течением. 48-летний мужчина попытался спасти ребенка, вытолкнуть его на мелководье, но сам стал тонуть. Прибывшие сотрудники МЧС подняли тело мальчика из воды, поиски тела мужчины продолжаются", – уточняет ведомство.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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