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В Кузбассе за прошедшие выходные утонули трое детей и взрослый
Трое детей и один взрослый утонули в Кузбассе за минувшие выходные, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:58
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за прошедшие выходные утонули трое детей и взрослый

07:58 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Трое детей и один взрослый утонули в Кузбассе за минувшие выходные, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
"За истекшие выходные дни в водоемах Кемеровской области утонули трое детей: мальчик 9 лет в Юргинском районе, 11- и 9-летний мальчики в городе Тайге", – говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что двое братьев 11 и 9 лет из города Тайга без разрешения матери пошли купаться на озеро. Когда вечером дети не вернулись домой, мать обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении детей. В ходе поисковых мероприятий были установлены двое друзей пропавших детей, которые рассказали, что пропавшие утонули в озере.
"Во время осмотра на берегу водоема обнаружена одежда мальчиков. Сегодня водолазами тела детей были обнаружены и подняты на поверхность. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", – говорится в сообщении.
Еще один случай гибели ребенка и взрослого произошел 19 июля в Юргинском районе на реке Томь. Отмечается, что 9-летний мальчик находился вместе с родителями.
"Пока взрослые занимались обустройством места отдыха на берегу, ребенок находился в воде на расстоянии около одного метра от берега. Через некоторое время женщина увидела, что сын стал тонуть, его сносит течением. 48-летний мужчина попытался спасти ребенка, вытолкнуть его на мелководье, но сам стал тонуть. Прибывшие сотрудники МЧС подняли тело мальчика из воды, поиски тела мужчины продолжаются", – уточняет ведомство.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сотрудник МЧС
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