В Кузбассе за прошедшие выходные утонули трое детей и взрослый

"Во время осмотра на берегу водоема обнаружена одежда мальчиков. Сегодня водолазами тела детей были обнаружены и подняты на поверхность. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", – говорится в сообщении.