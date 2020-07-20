https://ria.ru/20200720/1574575058.html
В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице
Почти на 90 процентов в столице снизилось число обращений за пособиями по безработице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:57
2020-07-20T16:54
анастасия ракова
москва
общество
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https://ria.ru/20200717/1574515938.html
Октавиан Август
А какой смысл туда обращаться?Работы нет и не предвидится.Что бы тебе за 1500 рублей мозг вынесли?
38
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572075844_0:52:3077:1782_1400x0_80_0_0_794807b4f3d370760f2fc2a4150e7267.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , москва, общество
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Почти на 90 процентов в столице снизилось число обращений за пособиями по безработице, сообщается на официальном сайте
мэра и правительства Москвы
со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову
.
"Если в апреле в центр ежедневно поступало более десяти тысяч заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1200-1500 в день, то есть почти на 90 процентов меньше. Это связано с тем, что рынок труда оживает: снимаются введенные ранее ограничения, все больше компаний и сотрудников возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места", — сказала Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что безработные москвичи получают не только соцвыплаты, но и помощь в поиске работы. Специалисты центра занятости ежедневно взаимодействуют с работодателями. Более 25 тысяч человек уже трудоустроились и снялись с учета. Всего центр занятости предлагает москвичам около 72 тысяч вакансий.