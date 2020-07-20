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В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице
Почти на 90 процентов в столице снизилось число обращений за пособиями по безработице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:54
анастасия ракова
москва
общество
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https://ria.ru/20200717/1574515938.html
А какой смысл туда обращаться?Работы нет и не предвидится.Что бы тебе за 1500 рублей мозг вынесли?
38
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572075844_0:52:3077:1782_1400x0_80_0_0_794807b4f3d370760f2fc2a4150e7267.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия ракова , москва, общество

В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице

07:57 20.07.2020 (обновлено: 16:54 20.07.2020)
25890
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСайт общероссийского центра занятости
Сайт общероссийского центра занятости
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сайт общероссийского центра занятости. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Почти на 90 процентов в столице снизилось число обращений за пособиями по безработице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"Если в апреле в центр ежедневно поступало более десяти тысяч заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1200-1500 в день, то есть почти на 90 процентов меньше. Это связано с тем, что рынок труда оживает: снимаются введенные ранее ограничения, все больше компаний и сотрудников возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места", — сказала Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что безработные москвичи получают не только соцвыплаты, но и помощь в поиске работы. Специалисты центра занятости ежедневно взаимодействуют с работодателями. Более 25 тысяч человек уже трудоустроились и снялись с учета. Всего центр занятости предлагает москвичам около 72 тысяч вакансий.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
17 июля, 19:47
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211340441
Обсудить 4
Анастасия РаковаМоскваОбщество
Популярные комментарии
А какой смысл туда обращаться?Работы нет и не предвидится.Что бы тебе за 1500 рублей мозг вынесли?
20 июля, 11:32
Октавиан Август
3310103
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