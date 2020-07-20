В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице

"Если в апреле в центр ежедневно поступало более десяти тысяч заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1200-1500 в день, то есть почти на 90 процентов меньше. Это связано с тем, что рынок труда оживает: снимаются введенные ранее ограничения, все больше компаний и сотрудников возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места", — сказала Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.