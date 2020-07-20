В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь с грозой

"Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха днём в Москве 21-23 градуса, по области - от 19 до 24 градусов", - рассказал Синенков.

По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба к вечеру, что ниже нормы.