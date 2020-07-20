https://ria.ru/20200720/1574575032.html
В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь с грозой
Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, прогнозируются кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до 21 - 23 градусов, сообщил... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:55
2020-07-20T07:55
александр синенков
погода
москва
общество
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https://ria.ru/20200716/1574423003.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574357057_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5ff57425ba75b151ac76803096685f87.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, погода, москва, общество