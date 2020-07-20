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В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь с грозой
Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, прогнозируются кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до 21 - 23 градусов, сообщил... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:55
александр синенков
погода
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РИА Новости
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александр синенков, погода, москва, общество

В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь с грозой

07:55 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, прогнозируются кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до 21 - 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха днём в Москве 21-23 градуса, по области - от 19 до 24 градусов", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба к вечеру, что ниже нормы.
Жара
16 июля, 10:21
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Александр СиненковПогодаМоскваОбщество
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