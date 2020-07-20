В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле в воскресенье подконтрольного республике поселка Калиновка.

ВСУ минируют район планируемого к запуску КПП в Донбассе, заявили в ЛНР

ВСУ минируют район планируемого к запуску КПП в Донбассе, заявили в ЛНР

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольным республике населенным пунктам Калиновка и Логвиново.